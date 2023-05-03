Видання CNN проаналізувало відео, на якому видно, як нібито "дрон атакує" Кремль. Іноземне ЗМІ не знайшло доказів причетності України до цього інциденту.

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Аналіз CNN "атаки дронів" на Кремль

За даними видання, відео, на якому видно дим, що здіймається над Кремлем, з’явилося на місцевому телеграм-каналі о 2:37 ночі за місцевим часом. Перші повідомлення про інцидент надійшли близько 14:33, тобто приблизно через 12 годин.

Невдовзі після появи перших повідомлень у ЗМІ почало поширюватися ще одне відео, яке демонструє момент вибуху безпілотника над Кремлем. На кадрах видно, що безпілотник летить до куполоподібного даху будівлі, після чого відбувається невеликий вибух.

Також на відео видно, як двоє людей лізуть на дах, тримаючи ліхтарики, і пригинаються прямо перед моментом вибуху.

Люди, які піднімаються, відсутні на першому з цих відео, але з’являються на другому, що свідчить про те, що вони реагували на пожежу, спричинену першим дроном, у той час, коли з’явився наступний дрон,

– зазначили в іноземному виданні.

Окрім цього, CNN проаналізував відео, на яких видно, що два окремі безпілотники летіли з різних напрямків з інтервалом у кілька хвилин один за одним.

Перший дрон був помічений над Кремлем о 2:27 ночі – він вибухнув над палацом, після чого на його даху спалахнула пожежа.

Другий дрон був зафіксований о 2:43 – його уламки впали на територію Кремля. Водночас як перший безпілотник спричинив пожежу у верхній частині купола, другий цього не зробив, натомість вибухнув у повітрі.

До того ж речник Кремля Дмітрій Пєсков не згадав про інцидент під час звичайної телефонної розмови з журналістами близько 12:30.

"Україна заперечує будь-яку відповідальність за ймовірну атаку, а радник президента України Михайло Подоляк заявив CNN, що Україна "не має нічого спільного з атаками безпілотників на Кремль", додали у CNN.

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