Водночас рупор Путіна – Пєсков назвав ці заяви "сміховинними", бо "рішення про такі теракти ухвалюють США, а Україна, мовляв, їх виконує". У BBC проаналізували, чи міг український дрон дійсно долетіти до Кремля.
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Видання наводить аналіз Інституту вивчення війни, де дійшли висновку, що інцидент у Кремлі 3 травня – це радше спеціально організоване інсценування.
"Сором для Росії"
Там зауважили, що Росія останнім часом вживала багато заходів для посилення внутрішньої протиповітряної оборони, передусім в самій Москві. А відтак, малоймовірно, що безпілотники змогли б оминути численні кола ППО і бути збитими уже над "серцем" Кремля таким чином, щоб можна було отримати ефектні кадри.
Якби така атака справді мала місце, це стало б "великим соромом для Росії", – вважають в ISW.
Крім того, там вважають, що якби удар був раптовим, це б викликало дезорієнтацію і відсутність послідовної позиції. Натомість в Кремлі презентували свої наративи дуже послідовно.
Тому, дуже ймовірно, що Кремль може використати "удар" для подальшого виправдовування перед своїм народом святкування 9 травня.
Чи могли українські дрони долетіти
В теорії технічно українські дрони справді могли б взяти участь в такій атаці, цитує видання воєнного кореспондента Павла Аксьонова. Втім, Кремль – один із найбільш захищених у Росії об'єктів.
Кожен, хто за останні роки намагався проїхати вздовж його стін Кремлівською набережною з увімкненим GPS-навігатором, міг перевірити на практиці – при під'їзді до Кремля мітка на екрані вказувала на один зі столичних аеропортів,
– додав експерт.
Він пояснив, що це результат дії систем радіоелектронної боротьби. Але цей захист може бути знятий. Військові дрони використовують різні системи подолання засобів РЕБ.
Однак, в умовах цієї радіоелектронної протидії керувати безпілотником по радіозв'язку надскладно, адже в такому разі він має летіти за заданою програмою до кінцевої точки самостійно.
Росія встановлювала й "Панцирі"
Крім того, Кремль готувався до можливих атак безпілотників. Так, ще в січні на дахах будинків поблизу центру міста встановлювали зенітні комплекси "Панцир-С1", розроблені, зокрема, і для боротьби з безпілотниками.
Росія встановлювала контур ППО, щоб захистити всю Москву. Однак війська протиповітряної оборони націлені скоріше на боротьбу з більшими цілями – починаючи з боєголовок міжконтинентальних ракет до літаків.
Прецеденти уже були
Невеликі дрони таки здатні долати систему ППО і долітати до Підмосков'я. Відомо про, як мінімум два випадки, коли в Московській області знаходили дрони з вибухівкою:
- наприкінці лютого – у Коломенському районі,
- а наприкінці квітня – під Ногінськом.
І в обох випадках уламки дронів були розпізнані як безпілотники UJ-22 Airborne виробництва української компанії "Укрджет".
Дальність дії таких дронів – до 800 кілометрів, тож технічно зробити це українці могли.
Підготовка перед реальною атакою?
У мережі після цих випадків почали говорити, що такі пуски схожі на перевірку російської ППО перед реальною атакою. Але офіційний Київ тоді, як і зараз, не бере на себе відповідальність за запуски дронів.
Зрозуміло, дрон могли запустити і з ближчої відстані, і тоді йому не треба було летіти багато сотень кілометрів, ризикуючи бути збитим із ЗРК або посадженим системою РЕБ. Але це уже деталі, результат завірусився у мережі.