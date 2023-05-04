В то же время рупор Путина – Песков назвал эти заявления "уморительными", потому что "решения о таких терактах принимают США, а Украина, мол, их выполняет". В BBC проанализировали, мог ли украинский дрон действительно долететь до Кремля.
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Издание приводит анализ Института изучения войны, где пришли к выводу, что инцидент в Кремле 3 мая – это, скорее, специально организованное инсценирование.
"Стыд для России"
Там заметили, что Россия в последнее время принимала много мер по усилению внутренней противовоздушной обороны, прежде всего в Москве. Следовательно, маловероятно, что беспилотники смогли бы обойти многочисленные круги ПВО и быть сбитыми уже над "сердцем" Кремля таким образом, чтобы можно было получить эффектные кадры.
Если бы такая атака действительно имела место, это стало бы большим стыдом для России, – считают в ISW.
Кроме того, там считают, что если бы удар был внезапным, это вызвало бы дезориентацию и отсутствие последовательной позиции. В Кремле презентовали свои нарративы очень последовательно.
Поэтому очень вероятно, что Кремль может использовать "удар" для дальнейшего оправдания перед своим народом празднования 9 мая.
Могли ли украинские дроны долететь
В теории технически украинские дроны действительно могли бы принять участие в такой атаке, цитирует издание военного корреспондента Павла Аксенова. Впрочем, Кремль – один из самых защищенных в России объектов.
Каждый, кто за последние годы пытался проехать вдоль его стен по Кремлевской набережной с включенным GPS-навигатором, мог проверить на практике – при подъезде к Кремлю метка на экране указывала на один из столичных аэропортов,
– добавил эксперт.
Он объяснил, что это результат действия радиоэлектронной борьбы. Но эта защита может быть снята. Военные дроны используют разные системы преодоления средств РЭБ.
Однако в условиях этого радиоэлектронного противодействия управлять беспилотником по радиосвязи сверхсложно, ведь в таком случае он должен лететь по заданной программе до конечной точки самостоятельно.
Россия устанавливала и "Панцирь"
Кроме того, Кремль готовился к возможным атакам беспилотников. Так, еще в январе на крышах домов вблизи центра города устанавливали зенитные комплексы "Панцирь-С1", разработанные, в частности, для борьбы с беспилотниками.
Россия устанавливала контур ПВО, чтобы защитить всю Москву. Однако войска противовоздушной обороны нацелены скорее на борьбу с большими целями – начиная с боеголовок межконтинентальных ракет к самолетам.
Прецеденты уже были
Небольшие дроны способны преодолевать систему ПВО и долетать до Подмосковья. Известно, как минимум два случая, когда в Московской области находили дроны со взрывчаткой:
- в конце февраля – в Коломенском районе,
- а в конце апреля – под Ногинском.
И в обоих случаях обломки дронов были распознаны как беспилотники UJ-22 Airborne производства украинской компании "УкрДжет".
Дальность действия таких дронов – до 800 километров, так что технически сделать это украинцы могли.
Подготовка перед реальной атакой?
В сети после этих случаев начали говорить, что подобные пуски похожи на проверку российской ПВО перед реальной атакой. Но официальный Киев тогда, как и сейчас, не берет на себя ответственность за запуск дронов.
Разумеется, дрон могли запустить и с более близкого расстояния, и тогда ему не нужно было лететь многие сотни километров, рискуя быть сбитым с ЗРК или посаженным системой РЭБ. Но это уже детали, результат завирусился в сети.