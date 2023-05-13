У суботу, 13 травня, український лідер прибув вперше від початку повномасштабного вторгнення в Італію, де дав пресконференцію для місцевих ЗМІ. Про те як Зеленський висловився щодо обіцянок Сі Цзіньпіна, інформує 24 Канал з посиланням на трансляцію зустрічі.

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"Ми розраховуємо"

За словами глави нашої держави, Україна розраховує на те, що Пекін не буде підтримувати Кремль зброєю чи іншими технологіями.

Ми розраховуємо, що Китай не буде постачальником зброї до Росії та не буде зброєю чи іншими технологіями підтримувати Росію,

– сказав президент.

Окрім того, він наголосив, що під час розмови з китайським лідером Сі Цзіньпінем той його запевнив його у тому, що КНР "стоятиме осторонь" – себто не буде зброєю підтримувати Росію.

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