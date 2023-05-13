У суботу, 13 травня, український лідер прибув вперше від початку повномасштабного вторгнення в Італію, де дав пресконференцію для місцевих ЗМІ. Про те як Зеленський висловився щодо обіцянок Сі Цзіньпіна, інформує 24 Канал з посиланням на трансляцію зустрічі.
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"Ми розраховуємо"
За словами глави нашої держави, Україна розраховує на те, що Пекін не буде підтримувати Кремль зброєю чи іншими технологіями.
Ми розраховуємо, що Китай не буде постачальником зброї до Росії та не буде зброєю чи іншими технологіями підтримувати Росію,
– сказав президент.
Окрім того, він наголосив, що під час розмови з китайським лідером Сі Цзіньпінем той його запевнив його у тому, що КНР "стоятиме осторонь" – себто не буде зброєю підтримувати Росію.
Стратегія Китаю: думки експертів
- Політолог Олег Лісний висловив певні сумніви щодо того, чи справді Пекін може досягти справедливого миру, на який погодиться Україна. Власне, варто сказати, що все більше у Китаї останнім часом натякають на посередництво у перемовинах між Києвом та Москвою.
- Окрім того, політолог Володимир Фесенко говорив про те, що у найближчій перспективі спецпредставник Китаю відвідає європейські країни, зокрема Польщу. Найімовірніше, це потрібно для того, щоб "зондувати ситуацію".
- Також, за словами Фесенка, фактично Китай стає опікуном Центральної Азії замість Росії – себто Кремль відходить на другий план. Уже можна навіть констатувати, що Білорусь під впливом Китаю.
- Важливо, цікаво і те, що обсяги експорту з Китаю до Росії зросли до рекордного рівня. Йдеться про суму у розмірі 9,6 мільярда доларів. Про це писали аналітики з видання Bloomberg.