Китайці розуміють, що Польща – один з наших найбільших союзників. Крім того, вона межує з Білоруссю – це теж важливий момент. Про це 24 Каналу сказав політолог Володимир Фесенко.
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Гра є Європою
Для Китаю у найближчій перспективі, зокрема зважаючи на стан здоров'я Алєксандра Лукашенка, ситуація у Білорусі стратегічно важлива. Не менш важлива, ніж сит у Росії.
Зявилася інформація, що у 20-х числах травня Міхаіл Мішустін поїде до Шанхаю. До речі, його особисто запросив сам Сі Цзіньпін.
В мене таке відчуття, що Китай вже починає кастинг. Він дивиться, хто може бути спадкоємцем Путіна. І Мішустін вже є одним з фаворитів. Це технократ, Китай це влаштовує. Це людина, яка не має великого впливу у путінському оточенні,
– припускає політолог.
Китай може надати підтримку, і це буде вагомо. Як підкреслив Фесенко, це принципово нова ситуація, раніше нічого подібного не було. У 2000 році, коли Єльцин призначав на роль свого наступника Путіна, Китаю було не до Росії. А зараз вже Китай впливає на центральноазійські країни. 16 травня відбудеться саміт "Китай – Центральна Азія" у Пекіні.
Фактично, Китай стає опікуном Центральної Азії замість Росії. Росія відходить на другий план. По Росії активно працюватимуть. Білорусь теж під впливом Китаю,
– наголосив Фесенко.
Відтак турне китайського спецпредставника означає зондаж ситуації у Європейському Союзі. Зараз це стосується війни між Україною та Росією, але це окрема цілеспрямована гра з різними європейськими країнами.
Фесенко про візити китайського спецпредставника: дивіться відео
Що відомо про турне
- Китай відправляє спеціального посла до України, європейських країн та Росії. Турне розпочнеться у понеділок 15 травня.
- Посол Лі Хуей відвідає: Україну, Польщу, Францію, Німеччину, Росію.
- У Пекіні заявили, що представник уряду вирушає з метою обговорення "політичного врегулювання" війни в Україні. Щоправда, у Китаї її продовжують називати "українською кризою".