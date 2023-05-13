Президент подякував за послідовну позицію щодо підтримки України. Київ цінує важливу військову допомогу, яка дає можливість протистояти російській агресії.

До теми Вперше за час війни: Зеленський прибув до Італії

Італія була і є на правильному боці, на боці правди у цій війні. Ми рухаємось у напрямку перемоги. Перемога – це і є мир для нашої держави,

– наголосив Зеленський.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що з Маттареллою говорили про війну та важливість перемоги України. Також велику увагу приділили питанню викрадення Росією українських дітей. Політики розуміють, це необхідно зупинити, повернути дітей додому і покарати росіян.

Зустріч Зеленського з Серджо Маттареллою:

Перемовини Зелеського та Маттарелли / Фото ОП:

Далі президент зустрівся з прем'єркою Мелоні. Почалась зустріч з дружніх обіймів. Далі лідери матимуть переговори.

Зустріч президента з Мелоні: відео

Візит Зеленського до Італії: що відомо