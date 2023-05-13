Про прибуття до Риму Володимир Зеленський повідомив на своїх сторінках у соцмережах. Його рейс вже приземлився в аеропорту "Чампіно", що поблизу італійської столиці. Державне телебачення Італії повідомило, що під час прибуття Президента України в небі Риму була заборонена для польотів зона, а озброєну поліцію стратегічно розмістили на високих будівлях, інформує 24 Канал.

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Подробиці візиту до Італії

У суботу, 13 травня, Зеленський в Римі проведе декілька зустрічей, зокрема з:

Президентом Італії Серджо Маттареллою;

Прем'єр-міністром Джорджею Мелоні;

Папою Римським Франциском.

Важливий візит для перемоги України,

– підкреслив Зеленський.

Також до Італії прибула команда президента на чолі з керівником ОП Андрієм Єрмаком.

"Зміцнюємо коаліцію. Важливий візит для нашої перемоги. Працюємо", – наголосив Єрмак.

Українського президента вже зустрів міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він опублікував спільну світлину й наголосив, що країна "підтверджує відданість українському народові на захист свободи та демократії".



Італійський міністр зустрів Володимира Зеленського / Фото Антоніо Таяні

Як Володимира Зеленського зустрічали в Італії: дивіться відео

Близько 12:00 за київським часом Зеленський прибув у відомий готель у Римі, а потім вирушить до Квірінале, де зустрінеться з лідером країни Серджіо Маттареллою.



Президент України прибув на зустріч / Фото ansa.it

Окрім того, до візиту Володимира Зеленського підготувалася й українська спільнота. У Римі сотні українців зібралися, аби привітати президента в Італії. Вони підготували банери, різні плакати та прикрасили площу українськими прапорами.

Українці в Італії готуються зустріти Зеленського: дивіться відео

Зеленський зустрінеться з Папою Римським

Інформація про можливу зустріч Президента України та Папи Римського днями раніше з'явилася у мережі. Зазначимо, що два тижні тому Франциск зустрівся з українським прем'єром Денисом Шмигалем.

Під час візиту до Італії окремо увага світової спільноти зокрема буде прикута до зустрічі саме з Папою Римським. Франциск вразив світ заявою, що буцімто бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні між Росією та Україною. Проте анонімні джерела в Офісі Президента у коментарі CNN заявили, що не знають ні про яку місію Папи Римського.