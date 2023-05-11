Попередньо, також Зеленський у Римі може провести переговори з прем'єр-міністром Джорджією Мелоні. До того ж український лідер може відвідати ще одну країну.

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Зеленський може зустрітись з Папою Римським

За попередньою інформацією, не виключено, що Папа Римський зустрінеться з президентом України у Ватикані вже в суботу, 13 травня.

Зауважимо, що наразі офіційних підтверджень часу та місця цієї можливої ​​зустрічі немає.

Нагадаємо, два тижні тому Папа Римський зустрівся з українським прем’єром Денисом Шмигалем. А Зеленського Франциск приймав перед повномасштабною війною у лютому 2022 року.

До речі, за даними ЗМІ, незабаром Зеленський також відвідає Німеччині і у Берліні зустрінеться з канцлером Олафом Шольцем і президентом Франк-Вальтером Штайнмаєром.

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