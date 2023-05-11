Попередньо, також Зеленський у Римі може провести переговори з прем'єр-міністром Джорджією Мелоні. До того ж український лідер може відвідати ще одну країну.
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Зеленський може зустрітись з Папою Римським
За попередньою інформацією, не виключено, що Папа Римський зустрінеться з президентом України у Ватикані вже в суботу, 13 травня.
Зауважимо, що наразі офіційних підтверджень часу та місця цієї можливої зустрічі немає.
Нагадаємо, два тижні тому Папа Римський зустрівся з українським прем’єром Денисом Шмигалем. А Зеленського Франциск приймав перед повномасштабною війною у лютому 2022 року.
До речі, за даними ЗМІ, незабаром Зеленський також відвідає Німеччині і у Берліні зустрінеться з канцлером Олафом Шольцем і президентом Франк-Вальтером Штайнмаєром.
Шмигаль зустрівся з Папою: що відомо
- Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль та Папа Римський Франциск у Ватикані обговорили формулу миру, а також повернення викрадених Росією українських дітей.
- Шмигаль висловив сподівання, що Ватикан долучиться до реалізації "формули миру" зокрема до процесу повернення полонених і депортованих, відновлення справедливості та фіксації закінчення війни.
- Також прем'єр передав Папі Франциску фотоальбом про злочини Росії в Бучі, Бородянці й інших містах України. За його словами, альбом наочно демонструє ненависть і жорстокість агресора, які він приніс на українські землі.
- Крім того, Шмигаль запросив Папу Франциска в Україну.
- До речі, Папа Римський Франциск прийняв Шмигаля 27 квітня, напередодні візиту понтифіка до Угорщини.