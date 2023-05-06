За словами Михайла Шейтельмана, люди у Ватикані живуть з врахуванням того, що наша планета не така, як уявляють люди, котрі не мають відношення до раю та пекла. Вони живуть з огляду на інші закони природи – ті, які будуть у раю та пеклі після їхньої смерті. Таку думку політтехнолог озвучив 24 Каналу.

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"Недивно, що усе це звучить "неземно". Це неземні справи для Ватикану розв'язувати проблеми мирного врегулювання", – наголосив Шейтельман.

Ватикан неактуальний

Політтехнолог відзначив, що на його пам'яті Ватикан жодного разу такі питання не вирішував. "Я вірю, що він міг таке вирішувати у 13 столітті. Але сьогодні це абсолютно недоречно", – говорить Михайло Шейтельман.

Сьогодні замість Ватикану є ООН, врешті-решт, там ми усе й вирішуватимемо. На жаль, риторика й дії Папи Римського впродовж всієї війни свідчить про величезний вплив Росії.

"Були чутки, що Владімір Путін й оточення зберігають гроші у банках Ватикану. Не знаю, правда чи ні", – каже Шейтельман.

Є й інші припущення. Річ у тім, що за радянських часів КДБ активно збирав інформацію на усіх міжнародних діячів.

На Папу Римського ще з часів його життя в Аргентині може бути компромат у ФСБ. Можливо, саме тому він допомагає і стоїть на боці Путіна в усіх цих історіях з переговорами,

– відзначив політтехнолог.

Україна категорично це відкидає. "Вперше чуємо, нічого не знаємо і знати не хочемо. Арівідерчі, вельмишановний Папа Римський!", – каже Шейтельман.

Як зазначає політтехнолог, це правильна позиція. Не знайдеться такої сили у світі, яка вимагатиме від нас виконати волю Папи Римського. "Крім безпосереднього начальника Папи Римського, але він віддає свої накази не у вигляді рішень ООН або мирних угод, а у зовсім в іншій формі", – підсумував Шейтельман.

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