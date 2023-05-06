По словам Михаила Шейтельмана, люди в Ватикане живут с учетом того, что наша планета не такая, как представляют люди, не имеющие отношения к раю и аду. Они живут с учетом других законов природы – тех, которые будут в раю и аду после их смерти. Такое мнение политтехнолог озвучил 24 Каналу.

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"Неудивительно, что все это звучит "неземно". Это внеземные дела для Ватикана решать проблемы мирного урегулирования", – подчеркнул Шейтельман.

Ватикан неактуален

Политтехнолог отметил, что в его памяти Ватикан ни разу такие вопросы не решал. "Я верю, что он мог такое решать в 13 веке. Но сегодня это совершенно неуместно", – говорит Михаил Шейтельман.

Сегодня вместо Ватикана есть ООН, в конце концов, там мы все будем решать. К сожалению, риторика и действия Ватикана на протяжении всей войны свидетельствуют об огромном влиянии России.

"Были слухи, что Владимир Путин и окружение хранят деньги в банках Ватикана. Не знаю, правда или нет", – говорит Шейтельман.

Есть и другие предположения. Дело в том, что в советское время КГБ активно собирал информацию на всех международных деятелей.

На Папу Римского со времен его жизни в Аргентине может быть компромат в ФСБ. Возможно, именно поэтому он помогает и стоит на стороне Путина во всех этих историях с переговорами,

– отметил политтехнолог.

Украина категорически это исключает. "Впервые слышим, ничего не знаем и знать не хотим. Аривидерчи, достопочтенный папа Римский!", – говорит Шейтельман.

Как отмечает политтехнолог, это верная позиция. Не найдется такой силы в мире, которая потребует от нас исполнить волю Папы Римского. "Помимо непосредственного начальника Папы Римского, но он отдает свои приказы не в виде решений ООН или мирных соглашений, а совсем в другой форме", – подытожил Шейтельман.

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