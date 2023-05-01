По словам Франциска, он желает организовать встречу с пропагандистским патриархом. Напомним, что недавно Кирилл додумался назвать войну в Украине "святым делом".
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Папа Римский хочет встретиться с патриархом Кириллом
Франциск заявил журналистам, что "необходимо" организовать встречу с пророссийским патриархом Кириллом. Папа Римский отметил, что планы такой встречи были приостановлены из-за войны в Украине.
Я общался с патриархом Кириллом только один раз с начала войны, 40 минут в Zoom,
– сказал Франциск.
Он объяснил, что общался с Кириллом из-за митрополита Антония, который является новым "главой отдела внешних церковных связей московского патриархата".
Папа Римский добавил, что из-за войны планы его встречи с Кириллом в Иерусалиме в июне или июле прошлого года были приостановлены.
"Но это придется сделать", – подчеркнул он.
Что известно о скандальном патриархе Кирилле
- В ноябре 2022 года патриарх Кирилл освятил главный храм российскких убийц.
- Также недавно патриарх Кирилл цинично назвал войну против Украины, которую развязала Россия, "святым делом".
- А во время Пасхального богослужения Кирилл обратился к украинцам, назвав их "малороссами", живущими на "русской земле".
Скандалы с Папой Римским
- Ранее Папа Римский пообщался с митрополитом Антонием – соратником Кирилла. Тогда поднимались "многочисленные вопросы, стоящие в порядке православно-католических отношений". Речь, в частности, и о политических процессах, которые сейчас происходят по всему миру.
- Кстати, Франциск рассказывал, что планирует посетить Киев. Сделать это он хочет по своему возвращению из Канады, запланированному на 30 июля. Однако, по его словам, сначала он хотел бы прибыть в Москву.
- Отметим, что Папа Римский Франциск заявил о готовности разговаривать Владимиром Путиным.