По словам Франциска, он желает организовать встречу с пропагандистским патриархом. Напомним, что недавно Кирилл додумался назвать войну в Украине "святым делом".

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Папа Римский хочет встретиться с патриархом Кириллом

Франциск заявил журналистам, что "необходимо" организовать встречу с пророссийским патриархом Кириллом. Папа Римский отметил, что планы такой встречи были приостановлены из-за войны в Украине.

Я общался с патриархом Кириллом только один раз с начала войны, 40 минут в Zoom,
– сказал Франциск.

Он объяснил, что общался с Кириллом из-за митрополита Антония, который является новым "главой отдела внешних церковных связей московского патриархата".

Папа Римский добавил, что из-за войны планы его встречи с Кириллом в Иерусалиме в июне или июле прошлого года были приостановлены.

"Но это придется сделать", – подчеркнул он.

Что известно о скандальном патриархе Кирилле

Скандалы с Папой Римским

  • Ранее Папа Римский пообщался с митрополитом Антонием – соратником Кирилла. Тогда поднимались "многочисленные вопросы, стоящие в порядке православно-католических отношений". Речь, в частности, и о политических процессах, которые сейчас происходят по всему миру.
  • Кстати, Франциск рассказывал, что планирует посетить Киев. Сделать это он хочет по своему возвращению из Канады, запланированному на 30 июля. Однако, по его словам, сначала он хотел бы прибыть в Москву.
  • Отметим, что Папа Римский Франциск заявил о готовности разговаривать Владимиром Путиным.