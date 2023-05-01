По словам Франциска, он желает организовать встречу с пропагандистским патриархом. Напомним, что недавно Кирилл додумался назвать войну в Украине "святым делом".

Обратите внимание Папа Римский заявил, что присоединился к миссии по достижению мира в Украине

Папа Римский хочет встретиться с патриархом Кириллом

Франциск заявил журналистам, что "необходимо" организовать встречу с пророссийским патриархом Кириллом. Папа Римский отметил, что планы такой встречи были приостановлены из-за войны в Украине.

Я общался с патриархом Кириллом только один раз с начала войны, 40 минут в Zoom,

– сказал Франциск.

Он объяснил, что общался с Кириллом из-за митрополита Антония, который является новым "главой отдела внешних церковных связей московского патриархата".

Папа Римский добавил, что из-за войны планы его встречи с Кириллом в Иерусалиме в июне или июле прошлого года были приостановлены.

"Но это придется сделать", – подчеркнул он.

Что известно о скандальном патриархе Кирилле

В ноябре 2022 года патриарх Кирилл освятил главный храм российскких убийц.

Также недавно патриарх Кирилл цинично назвал войну против Украины, которую развязала Россия, "святым делом".

А во время Пасхального богослужения Кирилл обратился к украинцам, назвав их "малороссами", живущими на "русской земле".

Скандалы с Папой Римским