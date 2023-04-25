Відомо, що Франциск їде до Угорщини, щоб виконати обіцянку офіційного візиту після зупинки всього на 7 годин для закриття церковного конгресу в Будапешті у 2021 році по дорозі до Словаччини.

Дивіться також Папа Франциск помолився за мир для українців та "пасхальне світло" для росіян

Це буде його перша поїздка після того, як він був госпіталізований через бронхіт у березні.

Мета візиту папи Римського до Угорщини

Крім приватних переговорів з Орбаном, на папу Римського чекають і публічні виступи. Вони будуть присвячені темам:

війни Росії в Україні,

міграції,

і християнському корінню Європи.

Хоча її головною метою є зустріч з угорськими католиками, Франциск визнав у неділю, що на її зміст впливають поточні події.

Це також буде поїздка в центр Європи, який продовжує потерпати від холодних вітрів війни, в той час, як переміщення такої великої кількості людей поставило на порядок денний нагальні гуманітарні питання,

– сказав він.

Папа Римський зустрінеться з прем'єром Шмигалем

Додамо, що папа Римський Франциск прийме прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 27 квітня, напередодні апостольського візиту понтифіка до Угорщини. Зустріч в Апостольському палаці запланована в четвер на 9:00.

Український Прем'єр-міністр прибуде в Італію у середу, 26 квітня, де візьме участь у двосторонній конференції з питань відновлення України і представить її підсумки разом із Прем'єр-міністром Італії Джорджо Мелоні.

Позиція Ватикану та, зокрема, Папи Римського щодо війни в Україні є, м'яко кажучи, дуже дивною. Понтифік весь час намагається примирити жертву та агресора. Однак забуває, що для того, аби "миритися", треба бути принаймні живим. Адже саме Росія щодня вбиває і цивільних, і військових українців.