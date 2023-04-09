Папа Франциск очолив месу на площі Святого Петра у Ватикані. У виступі перед вірянами, кількість яких оцінили у 100 тисяч, він попросив Бога допомогти українському народові.

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Що саме сказав Папа Римський

Допоможи любому українському народові на дорозі до миру та вилий пасхальне світло на російський народ. Утіш поранених і тих, хто втратив через війну своїх близьких, і вчини, щоби полонені змогли повернутися цілі та здорові до своїх сімей,

– заявив Папа Франциск.

Також він попросив "відкрити серця" всієї міжнародної спільноти, аби вона докладала зусиль для завершення війни та "всіх конфліктів, які обагряють світ кров'ю".

Зверніть увагу! У Римі 7 квітня пройшла Хресна дорога. На ній Ватикан знову вирішив "поєднати" жертву та агресора. Зокрема, планували, що на одній із зупинок хрест мали нести український та російський підлітки.

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