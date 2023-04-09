Папа Франциск очолив месу на площі Святого Петра у Ватикані. У виступі перед вірянами, кількість яких оцінили у 100 тисяч, він попросив Бога допомогти українському народові.
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Що саме сказав Папа Римський
Допоможи любому українському народові на дорозі до миру та вилий пасхальне світло на російський народ. Утіш поранених і тих, хто втратив через війну своїх близьких, і вчини, щоби полонені змогли повернутися цілі та здорові до своїх сімей,
– заявив Папа Франциск.
Також він попросив "відкрити серця" всієї міжнародної спільноти, аби вона докладала зусиль для завершення війни та "всіх конфліктів, які обагряють світ кров'ю".
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Реакція МЗС на тексти під час Хресної ходи
- У коментарі 24 Каналу речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко зазначив, що держава вдячна Папі Франциску за його турботу про наших громадян. Втім, уже другий рік поспіль під час Хресної ходи Святий Престол намагається "поєднати" жертву та агресора. Україна розчарована тим, що Ватикан знову проігнорував аргументи Києва про образливість такого жесту.
- Йдеться про те, що під час 10-ї стації зачитали тексти від імені українського та російського підлітків. Першою була історія хлопця зі зруйнованого окупантами Маріуполя, який разом із родиною знайшов прихисток в Італії. Друга – про росіянина, у якого брат загинув на війні, а тато і дідусь безвісти зникли.
- Ніколенко підкреслив, що намагання зрівняти українців, які страждають від агресії, та російських агресорів не сприяє примиренню.