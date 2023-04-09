Папа Франциск возглавил мессу на площади Святого Петра в Ватикане. В выступлении перед верующими, количество которых оценили в 100 тысяч, он попросил Бога помочь украинскому народу.
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Что именно сказал Папа Римский
Помоги любому украинскому народу на пути к миру и вылей пасхальный свет на российский народ. Утешь раненых и тех, кто потерял из-за войны своих близких, и поступи, чтобы пленные смогли вернуться цели и здоровы к своим семьям,
– заявил Папа Франциск.
Также он попросил "открыть сердца" всего международного сообщества, чтобы оно прилагало усилия для завершения войны и всех конфликтов.
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Реакция МИД на тексты во время Крестного шествия
- В комментарии 24 Канала спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко отметил, что страна благодарно Папе Франциску за его заботу о наших гражданах. Впрочем, уже второй год подряд во время Крестного шествия Святой Престол пытается "соединить" жертву и агрессора. Украина разочарована тем, что Ватикан снова проигнорировал аргументы Киева об оскорблении такого жеста.
- Речь идет о том, что во время 10-й стации зачитали тексты от имени украинского и российского подростков. Первой была история парня из разрушенного оккупантами Мариуполя, который вместе с семьей нашел убежище в Италии. Вторая – о россиянине, у которого брат погиб на войне, а папа и дедушка без вести пропали.
- Николенко подчеркнул, что попытка уравнять страдающих от агрессии украинцев и российских агрессоров не способствует примирению.