Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии 24 Канала отметил, что наша страна разочарована тем, что Ватикан снова проигнорировал аргументы Киева об оскорблении такого жеста. Уже второй год подряд во время Крестного шествия Святой Престол пытается "соединить" жертву и агрессора.

Обратите внимание Ватикан хотел соединить во время Крестного пути мальчиков из Украины и России: чем все закончилось

Украина разочарована действиями Ватикана

Олег Николенко отметил, что Украина глубоко благодарна Папе Франциску за его заботу об Украине и украинцах, однако действия Ватикана разочаровывают нашу страну. Речь идет о том, что во время 10-й станции были зачитаны тексты от имени украинского и российского подростков. Первой была история парня из разрушенного оккупантами Мариуполя, который вместе с семьей нашел убежище в Италии, а другая – о россиянине, у которого брат погиб на войне, а папа и дедушка без вести пропали. То есть Ватикан решил нивелировать страдания ребенка, город которого уничтожили и ребенка уничтожающих.

Мы разочарованы, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста. Совместное участие украинца и россиянина искажает действительность, в которую Россия погрузила украинцев, олицетворяя против них геноцид. Более того, такой шаг подрывает принципы справедливости и общечеловеческой нравственности, дискредитирует концепцию мира и братства.

– подчеркнул Николенко.

Спикер украинского МИД также подчеркнул, что попытка уравнять украинцев, страдающих агрессией и российскими агрессорами, не способствует примирению, так как оно возможно только после нашей победы.

Николенко подчеркнул, что Украина рассчитывает на то, что Святой Престол в дальнейшем будет придерживаться подхода, который будет основываться на глубинном понимании справедливости и ответственности за восстановление мира в Украине и установление справедливости.

Напомним, что в Ватикане планировали, что во время Крестного пути крест будут нести украинский и российский подростки, как это было в прошлом году, когда это делали украинка и россиянка. Однако огласка и возмущение такими планами привели к тому, что крест нес только мальчик с украинским флагом.