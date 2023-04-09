Более 45 тысяч паломников заполнили площадь Святого Петра. Следуя традициям, площадь украсили тюльпанами, нарциссами и другими сезонными цветами, привезенными из Нидерландов.
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Папа произнес свою речь
Во время пасхальной мессы понтифик размышлял об удивлении и радости женщин, посетивших гробницу, где был положен Иисус.
Вместо мертвого тела Иисуса женщины нашли пустую гробницу и ангела, который сообщил им, что Он воскрес из мертвых. Женщины были напуганы, но радостны,
– рассказал Франциск.
Он добавил, что Пасха должна побуждать всех христиан "оставить чувство поражения, открыть гробницу, в которую мы часто скрываем нашу надежду, и с уверенностью смотреть в будущее, потому что Христос восстал и изменил направление истории".
Пасхальная месса в Ватикане: смотрите видео
В больнице понтифик находился 3 дня
Отмечают, что Папу выписали из больницы 1 апреля, где он лечился от бронхита. Несмотря на это, понтифик председательствовал почти на всех публичных мероприятиях в своем расписании, кроме Крестной дороги.
Прессслужба Святого Престола объявила, что Папа не сможет присутствовать из-за сильного холода. Однако отмечают, что за действом он наблюдал из своего дома.
Напомним, что в Риме 7 апреля в Страстную пятницу по григорианскому стилю прошла Крестная дорога, на которой Ватикан снова решил "объединять" украинцев и россиян. На этот раз к этому спектаклю решили приплести детей.
Франциск попал в больницу: главное
- Утром 29 марта после проведения общей аудиенции на площади Святого Петра Папу Франциска госпитализировали. В Ватикане отмечалось, что понтифик проведет в больнице несколько дней.
- Следует отметить, что причиной госпитализации Главы Римско-католической церкви стала респираторная инфекция.
- Прессслужба Ватикана сообщила, что Франциск проведет несколько дней в подготовленной для него квартире на 10-м этаже университетской больницы Джемелли в Риме.
- Источники издания отмечают, что компьютерная томография грудной клетки и тесты на насыщение крови кислородом исключили серьезные проблемы. По словам врачей, состояние здоровья Папы "не вызывает беспокойства".