Предварительно, также Зеленский в Риме может провести переговоры с премьер-министром Джорджией Мелони. К тому же украинский лидер может посетить еще одну страну.

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Зеленский может встретиться с Папой Римским

По предварительной информации, не исключено, что Папа Римский встретится с президентом Украины в Ватикане уже в субботу, 13 мая.

Отметим, что официальных подтверждений времени и места этой возможной встречи нет.

Напомним, две недели назад Папа Римский встретился с украинским премьером Денисом Шмыгалем. А Зеленского Франциск принимал перед полномасштабной войной в феврале 2022 года.

Кстати, по данным СМИ, вскоре Зеленский также посетит Германию и в Берлине встретится с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франк-Вальтером Штайнмайером.

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