Предварительно, также Зеленский в Риме может провести переговоры с премьер-министром Джорджией Мелони. К тому же украинский лидер может посетить еще одну страну.
Обратите внимание У ФСБ может быть компромат на Папу Римского, – Шейтельман о миротворческой миссии Ватикана
Зеленский может встретиться с Папой Римским
По предварительной информации, не исключено, что Папа Римский встретится с президентом Украины в Ватикане уже в субботу, 13 мая.
Отметим, что официальных подтверждений времени и места этой возможной встречи нет.
Напомним, две недели назад Папа Римский встретился с украинским премьером Денисом Шмыгалем. А Зеленского Франциск принимал перед полномасштабной войной в феврале 2022 года.
Кстати, по данным СМИ, вскоре Зеленский также посетит Германию и в Берлине встретится с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франк-Вальтером Штайнмайером.
Шмыгаль встретился с Папой: что известно
- Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль и Папа Римский Франциск в Ватикане обсудили формулу мира, а также возвращение похищенных Россией украинских детей.
- Шмыгаль выразил надежду, что Ватикан присоединится к реализации "формулы мира", в частности, к процессу возвращения пленных и депортированных, восстановлению справедливости и фиксации окончания войны.
- Также премьер передал Папе Франциску фотоальбом о преступлениях России в Буче, Бородянке и других городах Украины. По его словам, альбом наглядно показывает ненависть и жестокость агрессора, которые он принес на украинские земли.
- Кроме того, Шмыгаль пригласил Папу Франциска в Украину.
- Кстати, Папа Римский Франциск принял Шмыгаля 27 апреля, накануне визита понтифика в Венгрию.