О прибытии в Рим Владимир Зеленский сообщил на своих страницах в соцсетях. Его рейс уже приземлился в аэропорту "Чампино" вблизи итальянской столицы. Государственное телевидение Италии сообщило, что при прибытии Президента Украины в небе Рима была запрещенная для полетов зона, а вооруженная полиция была стратегически размещена на высоких зданиях, информирует 24 Канал.

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Подробности визита в Италию

В субботу, 13 мая, Зеленский в Риме проведет несколько встреч, в том числе:

Президентом Италии Серджо Маттареллой;

Премьер-министром Джорджей Мэлони;

Папой Римским Франциском.

Важный визит для победы Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Также в Италию прибыла команда президента во главе с руководителем ОП Андреем Ермаком.

"Укрепляем коалицию. Важный визит для нашей победы. Работаем", – подчеркнул Ермак.

Украинского президента уже встретил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Он опубликовал общую фотографию и подчеркнул, что страна "подтверждает преданность украинскому народу в защиту свободы и демократии".



Итальянский министр встретил Владимира Зеленского / Фото Антонио Таяни

Как Владимира Зеленского встречали в Италии: смотрите видео

Около 12:00 по киевскому времени Зеленский прибыл в известный отель в Риме, а затем отправится в Квиринал, где встретится с лидером страны Серджио Маттареллой.



Президент Украины прибыл на встречу / Фото ansa.it

Кроме того, к визиту Владимира Зеленского подготовилось и украинское сообщество. В Риме сотни украинцев собрались, чтобы поздравить президента в Италии. Они подготовили баннеры, разные плакаты и украсили площадь украинскими флагами.

Украинцы в Италии готовятся встретить Зеленского: смотрите видео

Зеленский встретится с Папой Римским

Информация о возможной встрече Президента Украины и Папы Римского на днях ранее появилась в сети. Отметим, что две недели тому назад Франциск встретился с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

Во время визита в Италию особо внимание мирового сообщества в частности будет приковано к встрече именно с Папой Римским. Франциск поразил мир заявлением, что якобы участвует в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец войне между Россией и Украиной. Однако анонимные источники в Офисе Президента в комментарии CNN заявили, что не знают ни о какой миссии Папы Римского.