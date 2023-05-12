Во время телемарафона советник главы ОП прокомментировал предстоящую встречу понтифика с главой нашего государства. По его словам, деталями диалога поделятся уже после того, как он состоится, передает 24 Канал.

Читайте также Нет никакой секретной миссии, – Подоляк рассказал об участии Ватикана в окончании войны

С Папой Римским нужно говорить

Отвечая на вопрос, что Папа Римский так и не назвал войну войной и не осудил Россию и Путина, Подоляк отметил, что с понтификом следует говорить.

Чтобы изменить позицию людей, с ними нужно разговаривать. Безусловно, ведь у Святого Престола есть определенный авторитет. Это чуть более миллиарда верующих, которые придерживаются позиции этой церкви,

– отметил он.

По словам советника главы ОП, желательно было бы, чтобы Папа Римский понимал:

природу войны;

что нельзя поощрять агрессора жертвами;

нельзя сравнивать войну оккупационного типа на территории Украины с каким-либо конфликтом.

"Поэтому, безусловно, очень важно, чтобы президент Украины, который, по моему мнению, сегодня абсолютно точно понимает все, что касается войны, природы войны и последствий неправильного финала войны, объяснил бы это, в том числе главе Святого Престола", – добавил он.

Он также добавил, что важно, чтобы публично говорили, что не Украина начинала войну. В то же время следует помнить, что для нас важен мир. Но не мир "ценой компромиссов, ценой территорий и ценой наших жертв".

В то же время Михаил Подоляк добавил, что было бы желательно, чтобы в политическом, общественном и глобальном пространстве постоянно присутствовали авторитеты. Особенно если они стремятся быть посредниками. Но для этого им следует правильно расставлять акценты. Они должны понимать, что война закончится только в том случае, когда Россия заплатит за это. Речь идет как о выходе на границы 1991 года, так и об ответственности за все преступления, которые она совершила.

О запланированном визите Владимира Зеленского в Италию сообщили журналисты. Они отметили, что намечен он на субботу, 13 мая. И поскольку Михаил Подоляк не опроверг информацию о поездке главы государства, то можем считать, что она все-таки состоится.