Начали появляться сообщения, что уже в субботу, 13 мая, украинский лидер будет в Италии с рабочим визитом. Также особенно активно обсуждают то, что может Зеленский встретиться с Папой Римским в Ватикане, который возглавляет католическую церковь.

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Кроме понтифика, у Зеленского, вероятно, запланированы встречи с главой Италии Серджо Матареллой в президентском дворце Квиринал в Риме и главой правительства Джорджией Мелони. Следует сказать, что, очевидно, с премьер-министром украинский лидер, скорее всего, встретится уже в воскресенье, 14 мая.

В то же время, как пишут местные СМИ, глава нашего государства якобы несколько дней назад обратился с просьбой о приеме к Папе Римскому в рамках своего визита в столицу Италии.

Источники в Ватикане сообщили, что возможна встреча Папы Римского с президентом Украины,

– написали в издании ANSA.

Кроме того, там допустили, что в рамках этой поездки за границу Зеленский может посетить Германию. Вероятно, речь идет о столице страны – Берлине.

Обратите внимание! По состоянию на 16:00 12 мая официальных сообщений от Офиса Президента о возможной поездке Владимира Зеленского за пределы нашей страны в ближайшие дни не было. Очевидно, об этом не говорят в целях безопасности.

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