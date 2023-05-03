Об этом сообщили в канцелярии лидера Финляндии. Впоследствии визит подтвердил и представитель президента Сергей Никифоров.

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Что известно о визите президента Украины в Финляндию

В коммюнике отметили, что официальные переговоры будут касаться оборонной борьбы и поддержки Украины со стороны Финляндии, двусторонних отношений, а также глобальной геополитической ситуации. Также, по данным канцелярии, Владимир Зеленский встретится со спикером парламента Петтери Орпо.

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Во второй половине дня в Хельсинки проведут Северной Европы и Украины. Зеленский примет в нем участие. Также к мероприятию присоединятся премьеры Швеции, Норвегии, Дании и Исландии.

Встреча лидеров Украины и пяти стран Северной Европы организована для дальнейшей координации военной помощи нашему государству, европейской и евроатлантической интеграции Украины. По результатам ожидаем совместное заявление,

– отметил Никифоров.

Зеленский встретится с лидерами Северной Европы

Также в канцелярии рассказали, что во время саммита обсудят захватническую войну России в Украине, дальнейшую поддержку нашего государства скандинавскими странами, развитие отношений Украины с ЕС и НАТО, инициативу Украины по справедливому миру.

Кроме того, у премьеров стран Северной Европы будут двусторонние встречи с президентом Зеленским. После официальных обсуждений состоится совместная пресс-конференция.

Советник руководителя ОП Дария Заровная отметила, что саммит стран Северной Европы и Украины – это важный шаг. "Для того чтобы быть в НАТО и поддерживать союзы для получения поддержки, необходимо проводить фундаментальную дипломатическую работу. Украина сегодня это делает", – подчеркнула Заровная.