Про це повідомили у канцелярії лідера Фінляндії. Також розповіли деталі візиту, пише 24 Канал.

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Що відомо про візит президента України в Фінляндію

Офіційні переговори між президентами стосуватимуться оборонної боротьби та підтримки України з боку Фінляндії, двосторонніх відносин, а ще глобальної геополітичної ситуації. Також, за даними канцелярії, Володимир Зеленський зустрінеться зі спікером парламенту Петтері Орпо.

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Зеленський візьме участь у саміті

У другій половині дня у Гельсінкі проведуть Північно-український саміт. Заплановано, що Зеленський візьме у ньому участь. Також до заходу долучаться прем'єри Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії.

Під час саміту обговорюватиметься ситуація із загарбницькою війною Росії в Україні, подальша підтримка України скандинавськими країнами, розвиток відносин України з ЄС і НАТО та ініціатива України щодо справедливого миру,

– зазначили в канцелярії президента Фінляндії.

Також додали, що після офіційних обговорень відбудеться спільна пресконференція. Окрім того, прем'єри країн Північної Європи матимуть двосторонні зустрічі з президентом Зеленським.