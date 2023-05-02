Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. Он ответил на вопросы журналистов The Atlantic, как объяснить скептически настроенному американцу, почему США должны жертвовать оружие на далекую от них войну.

Интересно Зеленский объяснил, при каком условии Украина уже была бы в НАТО

Будущее Европы зависит от того, как завершится война в Украине

Зеленский заявил, что результат войны определит будущее Европы.

Если у нас не будет достаточно оружия, мы будем слабыми. Если мы будем слабыми, нас оккупируют. Если они оккупируют нас, они будут на границах Молдовы, и они оккупируют Молдову. Оккупировав Молдову, они пойдут через Беларусь, а затем оккупируют Латвию, Литву и Эстонию,

– подчеркнул президент.

Он отметил, что это три балтийских страны, которые являются членами НАТО.

"Конечно, прибалты – храбрые люди, и они будут бороться. Но они маленькие. И у них нет ядерного оружия. Поэтому они будут атакованы россиянами, потому что это политика России – забрать назад все страны, которые раньше были частью Советского Союза. Судьба НАТО, позиция Америки в Европе, и вообще позиция Америки в мире – все это поставлено на карту", – заявил украинский лидер.

Стоит прочесть Неадекватно как для страны НАТО, – Зеленский подверг критике Венгрию и ее отношения с Россией.

На кону стоит и кое-что более глубокое



Зеленский отметил, что это война за фундаментальное определение не только демократии, но и цивилизации.

Это битва за то, чтобы показать всем остальным, включая Россию, что нужно уважать суверенитет, права человека, территориальную целостность, и уважать людей, не убивать людей, не насиловать женщин, не убивать животных, не забирать то, что не твое,

– заявил глава государства.

Если Украина, верящая в верховенство права и права человека, может добиться победы над гораздо большим, гораздо более авторитарным обществом, и если она может сделать это, сохраняя свои собственные свободы, то подобные открытые общества и движения по всему миру также могут надеяться на успех. .

После российского вторжения оппозиционное движение Венесуэлы вывесило украинское знамя на фасаде посольства своей страны в Вашингтоне. А в прошлом году парламент Тайваня с радостью приветствовал украинских активистов. В The Atlantic отметили, что не все в мире озабочены этой войной, но для каждого, кто пытается победить диктатора, она имеет глубокое значение.

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Следует смотреть вперед, а не назад

Америка связана с войной в Украине в более глубоком смысле. Цивилизация, которую защищает Украина, была глубоко сформирована американскими идеями не только о демократии, но и о предпринимательстве, свободе, гражданском обществе и верховенстве права.

Когда журналисты спросили Зеленского о технологическом секторе Украины, он с радостью стал рассказывать о:

своей мечте построить университет, посвященный компьютерным наукам,

проектах, созданных Министерством цифровой трансформации, среди которых уникальное приложение Дия, позволяющее украинцам хранить документы на своих телефонах, что является находкой для беженцев.

Президент охотнее говорит о Кремниевой долине, чем о потемкинских костях, которые россияне вывезли из Херсона. Он не разделяет озабоченности историей российских имперских стремлений.

Я не люблю прошлое. Мы должны прыгать вперед, а не назад,

– подытожил украинский лидер.

Обратите внимание! Зеленский недавно заявил, что предоставление Силам обороны истребителей F-16 очень бы помогло. Однако Украина не будет ждать их для начала контрнаступления. В то же время, по словам президента, не стоит бояться реакции России на предоставление самолетов, ведь самое страшное уже произошло – они начали полномасштабную войну.