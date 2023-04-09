По данным издания, во время нынешней церемонии канцлер Германии Олаф Шольц собирается произнести похвальную речь об украинцах и президенте Владимире Зеленском. Предполагают, что Зеленский приедет в немецкий Аахен лично.

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Станет ли это символом дружбы для Украины и Германии

Следует отметить, что премия Карла Великого вручается за вклад в объединение Европы. В этом году премией решили наградить украинский народ и Владимира Зеленского.

В обосновании решения говорится, что украинцы защищают не только собственную страну, "но и Европу и европейские ценности".

Важно добавить, что это был бы первый визит Зеленского в Германию с начала войны. Впрочем, если Силы обороны Украины начнут контрнаступление, президент не сможет выехать из страны и будет вынужден выступить по видеосвязи.

Вручение премии Карла Великого должно было состояться в день Вознесения Господня (18 мая). Однако из-за того, что Шольц едет на саммит G7 в Японию, церемонию награждения перенесли на 13-14 мая.

Bild отмечает, что премия могла бы стать символом дружбы между Германией и Украиной. Ведь несмотря на то, что Германия сейчас является вторым крупнейшим поставщиком оружия после США, отношения между правительствами в Берлине и Киеве, по меньшей мере, сложны.

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