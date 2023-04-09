За даними видання, під час цьогорічної церемонії канцлер Німеччини Олаф Шольц збирається виголосити похвальну промову про українців та президента Володимира Зеленського. Припускають, що Зеленський приїде до німецького Аахена особисто.
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Чи стане це символом дружби для України та Німеччини
Варто зауважити, що премія Карла Великого вручається за внесок в об'єднання Європи. Цього року премією вирішили нагородити український народ та Володимира Зеленського.
В обґрунтуванні рішення сказано, що українці захищають не лише власну країну, "але і Європу та європейські цінності".
Важливо додати, що це був би перший візит Зеленського до Німеччини з початку війни. Втім, якщо Сили оборони України розпочнуть контрнаступ, то президент не зможе виїхати з країни й буде змушений виступити по відеозв'язку.
Вручення премії Карла Великого мало б відбутися в день Вознесіння Господнього (18 травня). Однак через те, що Шольц їде на саміт G7 в Японію, то церемонію нагородження перенесли на 13-14 травня.
Bild зазначає, що премія могла б стати символом дружби між Німеччиною та Україною. Адже, попри те, що Німеччина зараз є другим найбільшим постачальником зброї після США, відносини між урядами в Берліні та Києві щонайменше складні.
У Німеччині перепросили за запізнення постачань зброї
- Відповідну заяву зробив віцеканцлер Німеччини та міністр економіки Роберт Габек 4 квітня під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
- Політик перепросив за запізнення у постачанні зброї в Україну. Посадовець відзначив, що йому соромно через це. Габек зауважив, що Берлін почав масово надавати військову допомогу Україні надто пізно.
- "Мені дуже соромно за все це… Частина моєї роботи минулого року полягала в тому, щоб допомогти Україні надати зброю якнайшвидше і в максимальній кількості", – заявив політик.
- Роберт Габек відзначив, що Україна пояснила, – загроза війни була реальною: Він пояснив: "На той час ми лише розпочали дебати в Німеччині про те, що ми маємо підтримати Україну ще й зброєю. Тоді Німеччина не могла або не хотіла цього робити".