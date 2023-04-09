За даними видання, під час цьогорічної церемонії канцлер Німеччини Олаф Шольц збирається виголосити похвальну промову про українців та президента Володимира Зеленського. Припускають, що Зеленський приїде до німецького Аахена особисто.

Дивіться також Нова потужна допомога від Польщі, США та Німеччини: Зеленський підбив підсумки тижня

Чи стане це символом дружби для України та Німеччини

Варто зауважити, що премія Карла Великого вручається за внесок в об'єднання Європи. Цього року премією вирішили нагородити український народ та Володимира Зеленського.

В обґрунтуванні рішення сказано, що українці захищають не лише власну країну, "але і Європу та європейські цінності".

Важливо додати, що це був би перший візит Зеленського до Німеччини з початку війни. Втім, якщо Сили оборони України розпочнуть контрнаступ, то президент не зможе виїхати з країни й буде змушений виступити по відеозв'язку.

Вручення премії Карла Великого мало б відбутися в день Вознесіння Господнього (18 травня). Однак через те, що Шольц їде на саміт G7 в Японію, то церемонію нагородження перенесли на 13-14 травня.

Bild зазначає, що премія могла б стати символом дружби між Німеччиною та Україною. Адже, попри те, що Німеччина зараз є другим найбільшим постачальником зброї після США, відносини між урядами в Берліні та Києві щонайменше складні.

У Німеччині перепросили за запізнення постачань зброї