Відповідну заяву Роберт Габек зробив 4 квітня. Це трапилось під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
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Німецький політик перепросив за запізнення у постачанні зброї
Віцеканцлер та міністр економіки Німеччини зауважив, що Берлін почав масово надавати військову допомогу Україні надто пізно.
Роберт Габек відзначив, що Україна пояснила, – загроза війни була реальною: Він пояснив: "На той час ми лише розпочали дебати в Німеччині про те, що ми маємо підтримати Україну ще й зброєю. Тоді Німеччина не могла або не хотіла цього робити".
Мені дуже соромно за все це… Частина моєї роботи минулого року полягала в тому, щоб допомогти Україні надати зброю якнайшвидше і в максимальній кількості,
– заявив політик.
Варто додати, що Роберт Габек прибув в Україну для перемовин керівництвом 3 квітня. Посадовець зазначав, що мета того візиту – дати Україні сигнал, що Німеччина вірить у перемогу над Росією.
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Військова допомога від Німеччини
- Перед початком повномасштабного вторгнення Німеччина заявила, що відправить в Україну 5 000 військових шоломів. Тоді Україні зустріла цю заяву доволі різко. Зокрема, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що каски у Берліна ніхто не просив.
- Після початку повномасштабного вторгнення з часом риторика Німеччини змінювалась. Країна почала постачати Україні зброю.
- Вже на початку 2023 року Німеччина погодилась передати Україні танки Leopard. Проте це трапилось тільки після того, як США заявили про передачу нашій державі 31 танка M1A2 Abrams.
- Вже 27 березня 2023 року офіційний Берлін заявив, що в Україну прибули всі обіцяні Німеччиною танки Leopard 2 і БМП Marder. У Німеччині запевнили, що передали навіть більше танків, ніж погоджували.