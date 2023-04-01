Про це розповів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, окрім ФРН, передати танки ЗСУ хочуть Польща, США та Велика Британія.

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Пісторіус прокоментував передачу танків Україні

Міністр оборони Німеччини розповів, що передати Україні більше танків навряд чи вийде через обмеженість ресурсів союзників. Німеччина не може віддати все, адже має резерви, які не можна витрачати.

За словами Пісторіуса, Польща спільно з союзниками відправить Києву 2 батальйони Leopard-2, тобто загалом 60 танків.

До кінця року до них додадуться 100 танків Leopard-1 – чотири батальйони.

На його думку, в середньостроковій перспективі потреби України вдасться покрити.

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Україна отримала від Німеччини всі обіцяні Leopard 2A6

У Генштабі ЗСУ розповіли про оновлений перелік допомоги, опублікований на сайті Федерального Уряду Німеччини. Він містить:

18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами;

40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами;

2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3 (на базі танка Leopard 2);

2 танки для розмінування WISENT 1 (на базі танка Leopard 2);

24 вантажівки Zetros;

40 тисяч аптечок;

103 тисячі турнікетів.

У відомстві додали, що цей список охоплює як поставки з Бундесверу, так і з німецької промисловості. Їх фінансують з фондів Федерального Уряду Німеччини для так званого розвитку потенціалу безпеки.