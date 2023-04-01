Об этом рассказал министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, кроме ФРГ передать танки ВСУ хотят Польша, США и Великобритания.

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Писториус прокомментировал передачу танков Украине

Министр обороны Германии рассказал, что передать Украине больше танков вряд ли получится из-за ограниченности ресурсов союзников. Германия не может отдать все, ведь есть резервы, которые нельзя тратить.

По словам Писториуса, Польша совместно с союзниками отправит Киеву 2 батальона Leopard-2, то есть всего 60 танков.

К концу года к ним прибавятся 100 танков Leopard-1 – четыре батальона.

По его мнению, в среднесрочной перспективе потребности Украины удастся покрыть.

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В Генштабе ВСУ рассказали об обновленном списке помощи, опубликованный на сайте Федерального Правительства Германии. Он содержит:

18 танков Leopard 2A6 с боеприпасами;

40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами;

2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины для бронетехники Bergepanzer 3 (на базе танка Leopard 2);

2 танка для разминирования WISENT 1 (на базе танка Leopard 2);

24 грузовика Zetros;

40 тысяч аптечек;

103 тысяч турникетов.

В ведомстве добавили, что этот список охватывает как поставки из Бундесвера, так и немецкой промышленности. Их финансируют из фондов Федерального Правительства Германии для так называемого развития потенциала сохранности.