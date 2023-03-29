Из этих средств 3,2 млрд евро поступят в 2023 году. А на остальную сумму, 8,8 миллиарда евро, правительство Германии откроет кредитные линии на период с 2024 по 2032 год.

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То есть у Украины будет право на получение и использование кредита в отведенные сроки.

На эти деньги Украина может напрямую покупать вооружение при поддержке правительства Германии. Важно поддерживать Украину столько, сколько потребуется,

– заявили представители коалиционного правительства Германии в бюджетном комитете парламента.

Обратите внимание! По данным немецкого МИД, с начала полномасштабного российского вторжения правительство Германии выделило более 14,2 миллиарда евро в поддержку Украины, из них на военную помощь Киеву – 3 миллиарда евро.

Что этому предшествовало

Ранее немецкое издание Spiegel писало, что Министерство финансов Германии направило бюджетному комитету Бундестага прошение об увеличении военной помощи Украине.

Это объясняли тем, что украинскую армию нужно укомплектовать надежной военной техникой, которая отвечала бы ее потребностям, а для этого необходимо заключить контракты на поставки, которые собственно установят платежные обязательства на ближайшие годы.

Какую технику смогут закупить для ВСУ за эти деньги

Отмечалось, что, прежде всего, планируется закупать системы ПВО, бронированные гусеничные машины и боеприпасы для артиллерии и другого вооружения.