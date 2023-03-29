Соответствующее видео министр обороны опубликовал 29 марта. Алексей Резников отметил, что Marder – это отличный пример немецкого качества.

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Резников показал немецкие Marder в движении

Marder – отличный пример немецкого качества. Я сам испытал. С нетерпением ждем скорого приручения "Леопардов". Мне нравится, как они ревут!

– написал Резников.

По словам министра, он был бы счастлив, если бы посол Германии в Украине Анка Фельдгузен смогла бы к нему присоединиться.

Министр обороны показал, как едут немецкие машины Marder: смотрите видео