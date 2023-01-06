Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Вся предоставленная техника станет значительным преимуществом во время украинского наступления.

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5 января 2023 года Белый дом заявил, что планирует отправить в Украину боевые гусеничные бронированные машины Bradley Fighting Vehicle. В то же время, Германия предоставит свою БМП Marder. До этого Франция заявила, что отправит свои бронетранспортеры ACMAT Bastion.

Возможности БМП Bradley и Marder

По словам Жданова, боевые машины пехоты Bradley и Marder относятся к классу тяжелых БМП. Они имеют хорошую противоосколочную броню. У Bradley может быть установлена 25-миллиметровая автоматическая пушка, у Marder – крупнокалиберный пулемет.

В любом случае они могут брать 10-12 человек пехоты на борт для перевозки в районе боевых действий,

– добавил военный эксперт.

Эти БМП можно отнести к наступательному оружию, ведь они обеспечивают защиту пехоты во время наступательных действий, отметил Жданов. Также они могут использоваться для поддержки пехоты в обороне.

"В обороне они менее эффективны, потому что вооружение на обеих этих машинах достаточно слабое", – прокомментировал Жданов.

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Французский бронетранспортер Bastion

Также есть информация, что Франция передаст Украине бронетранспортер Bastion и колесный танк, в котором на базе БТР Bastion они поставили башню со 105-миллиметровой пушкой типа М-109 или L-109.

Жданов добавил, что на нем пушка не танковая, а фактически артиллерийская. Она может выполнять задачи по поддержанию пехоты на переднем крае обороны или в наступлении. А также этот колесный танк может вести огонь с закрытых огневых позиций.

Они принадлежат к классу более легких, в них в основном противопулевая броня. Но они высокоманевренные, потому что имеют колесный ход и повышенную проходимость.

– подчеркнул спикер.

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