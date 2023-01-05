Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк. Во время телефонного разговора Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции за предоставление легких танков.

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Кроме AMX-10 RC, Франция также предоставит Украине бронетранспортеры ACMAT Bastion.

"Существует шутка, что последней каплей для того, чтобы Макрон принял решение о поставке нам такого оружия, стала посылка от Дмитрия Рогозина. Мол, во Франции оценили, что их оружие может поджечь ж*пу не одного россиянина", – сказал Антонюк.

Обратите внимание! Скандальный экс-глава "Роскосмоса" отправил президенту Франции обломок снаряда, который вытащили из его хребта. Рогозин получил ранение в ягодицы 21 декабря, когда праздновал свой День рождения в ресторане в оккупированном Донецке.

Последует ли Германия примеру Франции

Антонюк подчеркнул, что если говорить серьезно, то на решение Парижа повлияла серьезная работа МИД и Минобороны Украины. Он предположил, что теперь можно надеяться, что Германия последует примеру Франции.

"Позиция немцев заключалась в том, что они готовы предоставить Украине танки Leopard 2, но ждали, когда кто-нибудь сделает такой шаг первым. Франция это сделала. Надеемся, что следующими будут немцы", – сказал политолог.

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Западные партнеры по "инерции" будут предоставлять все, что нужно ВСУ

Антонюк считает, что в дальнейшем количество вооружения, которое партнеры будут предоставлять Украине, будет только расти.

Я убежден, что если не в январе, то в середине февраля мы должны выйти на большинство вооружений из перечня, который озвучил генерал Валерий Залужный. Он дал четкий список военной номенклатуры для того, чтобы мы смогли совершать контрнаступательные действия, чтобы поскорее выйти на линию границы 24 февраля,

– сказал политолог.

Он добавил, что дальше все будет происходить "по инерции". И к тому времени, когда ВСУ выйдут на границы Украины, которые были на начало полномасштабной войны, партнеры уже предоставят Киеву другие виды вооружения. Соответственно, Украина сможет продолжать наступление и выйти на международно признанные границы 1991 года.

Украина получит от Франции легкие танки AMX-10 RC: коротко