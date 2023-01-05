Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. Під час телефонної розмови Володимир Зеленський подякував президенту Франції за надання легких танків.
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Окрім AMX-10 RC, Франція також надасть Україні бронетранспортери ACMAT Bastion.
"Існує жарт, що останньою краплею для того, аби Макрон ухвалив рішення про постачання нам такої зброї, стала посилка від Дмітрія Рогозіна. Мовляв, у Франції оцінили, що їхня зброя може підпалити д*пу не одного росіянина", – сказав Антонюк.
Чи Німеччина піде за прикладом Франції
Антонюк наголосив, що якщо ж говорити серйозно, то на рішення Парижа вплинула серйозна робота МЗС та Міноборони України. Він припустив, що тепер можна сподіватися на те, що Німеччина піде за прикладом Франції.
"Позиція німців полягала у тому, що вони готові надати Україні танки Leopard 2, але чекали, коли хтось зробить такий крок першим. Франція це зробила. Сподіваємося, що наступними будуть німці", – сказав політолог.
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Західні партнери за "інерцією" надаватимуть усе, що потрібно ЗСУ
Антонюк вважає, що надалі кількість озброєння, яке партнери надаватимуть Україні, лише зростатиме.
Я переконаний, що якщо не у січні, то в середині лютого ми мали б вийти на більшість озброєння з переліку, який озвучив генерал Валерій Залужний. Він дав чіткий список військової номенклатури для того, аби ми змогли здійснювати контрнаступальні дії, аби якомога швидше вийти на лінію кордону 24 лютого,
– сказав політолог.
Він додав, що далі все буде відбуватися "за інерцією". І до того часу, коли ЗСУ вийдуть на кордони України, які були станом на початок повномасштабної війни, партнери вже нададуть Києву інші види озброєння. Відтак, Україна зможе продовжувати наступ і вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року.
Україна отримає від Франції легкі танки AMX-10 RC: коротко
- В офісі Еммануеля Макрона заявили, що це перші танки західного зразка, які надійдуть до Збройних Сил України.
- AMX-10 RC – це легкі танки на колесах, а не на гусеницях. Вони не настільки прохідні, як гусеничні, однак більш мобільні та швидкі. Саме тому вони використовувались для розвідувальних цілей.
- Після рішення Франції у Бундестазі звернулися до німецького канцлера Олафа Шольца щодо військової допомоги Україні. Там наголосили, що "тепер м'яч на боці Берліна".