Германия планировала отправить 14 танков, но увеличила количество, потому что ОБТ (основной боевой танк) могут повлиять на развитие событий на фронте.

Кстати говоря В Украину прибыли все обещанные Германией танки Leopard 2 и БМП Marder

Обещано – доставлено: 18 основных боевых танков Leopard 2 A6 плюс пакеты боеприпасов и запчастей прибыли сегодня в Украину,

– отметили в Минобороны.

Министр обороны Борис Писториус подчеркнул, что ОБТ имеют большое значение для обороны, поэтому они были переданы защитникам вовремя.

"Наши танки, как и обещали, прибыли вовремя в руки украинских друзей. Я уверен, что они могут сделать что-то важное на фронте", – заявил Писториус.

Обратите внимание! 27 марта сообщили, что Leopard 2 уже прибыли в Украину. Кроме 18 танков, Германия передала ВСУ 40 бронетранспортеров. Ранее журналисты утверждали, что поставки запланированы на март – апрель.

Танков прибыло больше

Германия совместно со Швецией и Португалией заложила боевую группу и передала защитникам Украины больше танков, чем планировалось.

ВСУ получили на 4 танка больше, чем планировали. Писториус подчеркнул, что Киев может полагаться на Берлин.