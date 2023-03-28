Німеччина планувала відправити 14 танків, але збільшила кількість, бо ОБТ (основний бойовий танк) можуть вплинути на розвиток подій на фронті.
До речі В Україну прибули всі обіцяні Німеччиною танки Leopard 2 і БМП Marder
Обіцяно – доставлено: 18 основних бойових танків Leopard 2 A6 плюс пакети боєприпасів і запчастин прибули сьогодні в Україну,
– зазначили у Міноборони.
Міністр оборони Борис Пісторіус наголосив, що ОБТ мають велике значення для оборони, тому їх передали захисникам вчасно.
"Наші танки, як і обіцяли, прибули вчасно до рук українських друзів. Я впевнений, що вони можуть зробити щось важливе на фронті", — заявив Пісторіус.
Танків прибуло більше
Німеччина спільно зі Швецією та Португалією заклала бойову групу та передала захисникам України більше танків, ніж планувала.
ЗСУ отримали на 4 танки більше, ніж планували. Пісторіус наголосив, що Київ може покладатись на Берлін.