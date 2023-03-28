Німеччина планувала відправити 14 танків, але збільшила кількість, бо ОБТ (основний бойовий танк) можуть вплинути на розвиток подій на фронті.

До речі В Україну прибули всі обіцяні Німеччиною танки Leopard 2 і БМП Marder

Обіцяно – доставлено: 18 основних бойових танків Leopard 2 A6 плюс пакети боєприпасів і запчастин прибули сьогодні в Україну,

– зазначили у Міноборони.

Міністр оборони Борис Пісторіус наголосив, що ОБТ мають велике значення для оборони, тому їх передали захисникам вчасно.

"Наші танки, як і обіцяли, прибули вчасно до рук українських друзів. Я впевнений, що вони можуть зробити щось важливе на фронті", — заявив Пісторіус.

Зверніть увагу! 27 березня повідомили, що Leopard 2 вже прибули в Україну. Окрім 18 танків, Німеччина передала ЗСУ 40 бронетранспортерів. Раніше журналісти стверджували, що постачання заплановане на березень – квітень.

Танків прибуло більше

Німеччина спільно зі Швецією та Португалією заклала бойову групу та передала захисникам України більше танків, ніж планувала.

ЗСУ отримали на 4 танки більше, ніж планували. Пісторіус наголосив, що Київ може покладатись на Берлін.