Як пише видання, останні танки покинули Німеччину наприкінці минулого тижня і лише 27 березня перетнули український кордон.

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Раніше стало відомо, що українські військовослужбовці майже закінчили навчання на Leopard 2, і Німеччина незабаром зможе відправити їх в Україну. Високопоставлений представник Бундесверу розповів, що бійці ЗСУ тренувалися від 12 до 14 годин на день 6 днів на тиждень протягом п'яти тижнів.

Німецькі інструктори залишилися дуже задоволені українськими солдатами.

Українські бійці виявилися не лише неймовірно вмотивованими, але й дуже здібними до вивчення як техніки, так і принципів роботи,

– сказав командир школи танкових військ у Мюнстері Бйорн Шульц.

Він додав, що було зроблено все можливе, щоб забезпечити найкращу підготовку бійців ЗСУ.

Що відомо про передачу Leopard 2 Україні

25 січня Німеччина після довгих вагань схвалила передачу Україні танків Leopard 2 та їх реекспорт із країн-партнерів. Загалом Берлін погодився відправити захисникам України 18 Leopard, хоча спочатку мовилося лише про 14 таких танків.

Довідка. Leopard 2 вважається одним з найсучасніших основних бойових танків на світовому ринку озброєнь. Він перевершує російські танки головним чином завдяки своїй більш потужній вогневій потужності, яка зазвичай може знищувати ворожі цілі з першого пострілу. Крім того, "Леопард" може вести вогонь під час руху.