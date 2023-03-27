Як пише видання, останні танки покинули Німеччину наприкінці минулого тижня і лише 27 березня перетнули український кордон.
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Раніше стало відомо, що українські військовослужбовці майже закінчили навчання на Leopard 2, і Німеччина незабаром зможе відправити їх в Україну. Високопоставлений представник Бундесверу розповів, що бійці ЗСУ тренувалися від 12 до 14 годин на день 6 днів на тиждень протягом п'яти тижнів.
Німецькі інструктори залишилися дуже задоволені українськими солдатами.
Українські бійці виявилися не лише неймовірно вмотивованими, але й дуже здібними до вивчення як техніки, так і принципів роботи,
– сказав командир школи танкових військ у Мюнстері Бйорн Шульц.
Він додав, що було зроблено все можливе, щоб забезпечити найкращу підготовку бійців ЗСУ.
Що відомо про передачу Leopard 2 Україні
25 січня Німеччина після довгих вагань схвалила передачу Україні танків Leopard 2 та їх реекспорт із країн-партнерів. Загалом Берлін погодився відправити захисникам України 18 Leopard, хоча спочатку мовилося лише про 14 таких танків.