Допомогу від Німеччини у вигляді шоломів міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував в інтерв'ю виданню.

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Резніков про каски від Німеччини

Глава Міноборони зазначив, що Україна точно не просила в Німеччини шоломи.

Я думаю, вони намагаються знайти якийсь варіант, аби згладити ситуацію, у якій виглядають не найкращим чином,

– пояснив Резніков.

Він додав, що пішла друга хвиля допомоги Україні від світу. Міністр уточнив, що країни, які хочуть продемонструвати свою солідарність з Києвом і розуміють тип озброєння, який Україна як пострадянська країна має, дарують зі своїх складів боєприпаси відповідних калібрів, а також скеровують нові види оборонної амуніції.

"Ми, звісно, з радістю приймаємо. Вони нам знадобляться в разі необхідності ведення інтенсивного рівня вогню", – наголосив глава Міноборони.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина повідомила, що поставить Україні захисні військові каски.

Шоломи від Німеччини: що відомо

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