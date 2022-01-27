Про свою реакцію на допомогу від Берліна Києву в умовах загрози повномасштабного вторгнення зі сторони Росії мер столиці Віталій Кличко розповів виданню.
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Кличко про військову допомогу Німеччини
5 000 касок – це просто жарт. Яку допомогу Німеччина хоче надіслати далі? Подушки,
– заявив міський голова Києва.
Кличко зазначив, що німецький уряд так і не зрозумів, що відбувається на кордоні України, куди Росія стягує війська та техніку. "Дії уряду Німеччини просто позбавляють мене дару мови", – додав політик.
Нагадаємо, про виділення Берліном касок для України стало відомо 26 січня.
Каски від Німеччини й блокування постачання зброї: коротко
- Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомила, що її країна готова допомогти України. Зокрема, там планують поставку 5 000 захисних військових касок.
- Водночас Берлін неодноразово відмовляв Києву у постачанні зброї, яка потрібна для того, аби оборонятися від держави-агресорки. У Німеччині дотримуються думки, що "летальна зброя не сприятиме деескалації ситуації".
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