О своей реакции на помощь от Берлина Киеву в условиях угрозы полномасштабного вторжения со стороны России мэр столицы Виталий Кличко рассказал изданию.

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Кличко о военной помощи Германии

5 000 касок – это просто шутка. Какую помощь Германия хочет отправить дальше? Подушки,

– заявил мэр Киева.

Кличко отметил, что немецкое правительство так и не поняло, что происходит на границе Украины, куда Россия стягивает войска и технику. "Действия правительства Германии просто лишают меня дара речи", – добавил политик.

Напомним, о выделении Берлином касок для Украины стало известно 26 января.

Каски от Германии и блокировка поставки оружия: кратко

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что ее страна готова помочь Украине. В частности, там планируют поставку 5 000 защитных военных касок.

В то же время Берлин неоднократно отказывал Киеву в поставках оружия, которое нужно для того, чтобы обороняться от государства-агрессора. В Германии придерживаются мнения, что "летальное оружие не будет способствовать деэскалации ситуации".

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