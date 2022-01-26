Відповідну заяву політик зробив 26 січня. Це трапилось після низки скандальних заяв Німеччини про допомогу для України.

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У Німеччині зробили чергову заяву про зброю НАТО

Питання про постачання зброї на Україну обговорюється в рамках партнерства НАТО, і це правильний спосіб зробити це зараз,

– заявив Хабек.

Німецький політик пояснив, – якщо переглянуть закон про експорт зброї, то це допоможе схвалювати поставки без інших осіб. Роберт Хабек пояснив:

у коаліційній угоді твердо сказано про необхідність по-новому сформулювати та зрегулювати закон про експорт озброєнь;

також запевнив, що зроблять це;

згодом закон буде вирішувати, які поставки слід надалі схвалювати.

Попередні заяви Німеччини щодо експорту зброї

Під час візиту в Київ 17 січня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що їхня країна не планує постачати оборонне озброєння Україні. За її словами, ця позиція незмінна.

Окрім того, посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав країну допомогти Україні хоча б бронежилетами. Натомість країна заявила, що нададуть Україні польовий госпіталь.

26 січня стало відомо, що країна хоче передати Україні 5 тисяч військових шоломів. Проте відомо, що Київ просив бойові кораблі та зенітні системи.

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