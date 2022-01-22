Посол просить хоч про якусь допомогу

Андрій Мельник наголосив, що Київ чекає хоча б на 100 тисяч бронежилетів і шоломів для військових. Однак у Берліні не поспішають надсилати таку допомогу.

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Бронежилети і шоломи для військ територіальної оборони – для тих добровольців, які пліч-о-пліч з ЗСУ готові захищати Україну від російської навали,

– наголосив посол України в Німеччині.

Водночас у Німеччині сказали, що нададуть Україні польовий госпіталь.

Що відомо про польовий госпіталь

Раніше в Естонії заявили, що спільно з Німеччиною нададуть Україні найсучасніший польовий шпиталь. Особливість госпіталю полягає у тому, що його можна розпакувати та запакувати всього лише за годину. Крім того, естонці навчать українських військових медиків використовувати такий шпиталь.

Що важливо, Естонія, на відміну від Німеччини, виділить Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Що цьому передувало

У міністерстві оборони Німеччини заявили, що наразі не планують виділяти Україні зброю через можливу агресію Росію. Це, мовляв, "буде некорисно".

Крім того, командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах відзначився цинічною заявою про тимчасово окупований Росією Криму. Так, віцеадмірал сказав, що півострів "ніколи не буде українським". Згодом Шенбах заявив, що ці слова були його особистою думкою й "помилкою".

Через такі різкі заяви з Берліну МЗС України викликало "на килим" посла Німеччини в Києві Анку Фельдгузен.

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Повний текст публікації Андрія Мельника у твітері:

Київ очікує від Берліна ну хоча б 100 тисяч бронежилетів і шоломів для військ територіальної оборони – для тих добровольців, які пліч-о-пліч з ЗСУ готові захищати Україну від російської навали. Цей наш заклик у впливовій газеті Handelsblatt – топновина в ЗМІ.