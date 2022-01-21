Спільну заяву для преси оприлюднили міністр оборони Естонії Калле Лаанет, міністр оборони Латвії Артіс Пабрикс і міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

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Країни Балтії отримали дозволи від США

Урядовці зазначили, що вони отримали необхідні дозволи від Сполучених Штатів на швидкі поставки зброї в Україну.

Сьогодні Україна стоїть на передовій військового конфлікту з Росією. Треба бути точними – війна в Україні триває і сьогодні, і важливо всіляко підтримувати Україну, щоб вона могла протистояти агресору,
– сказав міністр оборони Естонії Лаанет.

У країнах Балтії наголосили, що наданням зброї вони показують, що підтримка офіційному Києву – не лише на словах. Союзники – єдині у своїй підтримці, а Естонія виступає ініціатором допомоги Україні.

Яке озброєння передадуть Україні:

  • протитанкові ракетні комплекси Javelin,
  • переносні зенітно-ракетні комплекси класу "земля-повітря" Stinger,
  • інші засоби для зміцнення незалежної обороноздатності України.

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