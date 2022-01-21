Спільну заяву для преси оприлюднили міністр оборони Естонії Калле Лаанет, міністр оборони Латвії Артіс Пабрикс і міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Актуально Це не лише справа Байдена: Зеленський про поставки зброї для України

Країни Балтії отримали дозволи від США

Урядовці зазначили, що вони отримали необхідні дозволи від Сполучених Штатів на швидкі поставки зброї в Україну.

Сьогодні Україна стоїть на передовій військового конфлікту з Росією. Треба бути точними – війна в Україні триває і сьогодні, і важливо всіляко підтримувати Україну, щоб вона могла протистояти агресору,

– сказав міністр оборони Естонії Лаанет.

У країнах Балтії наголосили, що наданням зброї вони показують, що підтримка офіційному Києву – не лише на словах. Союзники – єдині у своїй підтримці, а Естонія виступає ініціатором допомоги Україні.

Яке озброєння передадуть Україні:

протитанкові ракетні комплекси Javelin,

переносні зенітно-ракетні комплекси класу "земля-повітря " Stinger,

Stinger, інші засоби для зміцнення незалежної обороноздатності України.

Зверніть увагу! Міністри оборони сказали, що сподіваються, що Україні не доведеться використовувати передане озброєння, бо, можливо, Росія змінить свою позицію.

Читайте також Ліквідація української державності є для Путіна питанням виживання

Країни Заходу готові передавати Україні зброю: коротко

Нідерланди відкриті до поставок оборонної зброї в Україну – через загрозу нападу Росії. Проте задля цього має подати запит НАТО.

Також у Міноборони Британії повідомили, що готові розширити надання військової допомоги Україні. Лондон вже надав Києву 2 тисячі протитанкових гранатометів.

Допомогти Україні озброєнням пообіцяли і в МЗС Канади.

Росія залякує Україну, а та лише зміцнюється: більше у "Підгорає"