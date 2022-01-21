Спільну заяву для преси оприлюднили міністр оборони Естонії Калле Лаанет, міністр оборони Латвії Артіс Пабрикс і міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Актуально Це не лише справа Байдена: Зеленський про поставки зброї для України
Країни Балтії отримали дозволи від США
Урядовці зазначили, що вони отримали необхідні дозволи від Сполучених Штатів на швидкі поставки зброї в Україну.
Сьогодні Україна стоїть на передовій військового конфлікту з Росією. Треба бути точними – війна в Україні триває і сьогодні, і важливо всіляко підтримувати Україну, щоб вона могла протистояти агресору,
– сказав міністр оборони Естонії Лаанет.
У країнах Балтії наголосили, що наданням зброї вони показують, що підтримка офіційному Києву – не лише на словах. Союзники – єдині у своїй підтримці, а Естонія виступає ініціатором допомоги Україні.
Яке озброєння передадуть Україні:
- протитанкові ракетні комплекси Javelin,
- переносні зенітно-ракетні комплекси класу "земля-повітря" Stinger,
- інші засоби для зміцнення незалежної обороноздатності України.
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Країни Заходу готові передавати Україні зброю: коротко
- Нідерланди відкриті до поставок оборонної зброї в Україну – через загрозу нападу Росії. Проте задля цього має подати запит НАТО.
- Також у Міноборони Британії повідомили, що готові розширити надання військової допомоги Україні. Лондон вже надав Києву 2 тисячі протитанкових гранатометів.
- Допомогти Україні озброєнням пообіцяли і в МЗС Канади.
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