Диктаторское братство

Путин продемонстрировал готовность помогать диктаторам по всему миру. Дамасский мясник Асад до сих пор у власти только потому, что ему помогал Путин.

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Венесуэльский криминальный авторитет Мадуро, занимающийся торговлей наркотиков, страна, которой сейчас самый большой процент населения находится в эмиграции, тоже держится благодаря Путину.

Везде, где возникают угрозы диктаторам, Путин тут как тут. Поддержку диктаторов по всему миру он рассматривает как священную миссию.

Это право диктатора угнетать собственный народ и, соответственно, отрицание права народа на восстание, право народа изменить власть. И Украина с её Майданами, с её свободомыслием, с её демонстрацией того, что власть должна меняться законно на выборах, это, конечно, смертельная угроза для Путина.

Когда пути двух стран разошлись

Пути Украины и России разошлись в 1994 году, когда Украина выбрала нового президента. Произошёл мирный транзит власти – ушёл Кравчук, пришёл Кучма. Это была важнейшая развилка.

В России перехода власти мирным путём так и не произошло. Россия после нескольких лет колебаний вернулась в состояние диктатуры.

Украину пока нельзя назвать процветающей страной, но совершенно очевидно, что она настолько отличается от России и подаёт такой пример российским гражданам, что ликвидация украинской государственности является для Путина вопросом выживания.

Это очевидно, если послушать российское телевидение. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю Украина не сходит из новостей.

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Почему Путин ненавидит Украину

За Украиной отрицается право на государственное существование. В какой-то мере это перекликается с тем, что говорил сталинский нарком Молотов в 1939 году, когда Сталин и Гитлер напав, разорвали Польшу. Он говорил, что Польша, это уродливое детище версальского договора, прекратила своё существование.

С точки зрения Путина Украина – это "уродливое детище" Беловежских соглашений. Независимая Украина представляет такую угрозу, что с этим надо бороться.

Кроме того, это способ демонстрации полной неспособности Запада ему противостоять.

Потому что Украина – не конечная цель, есть и другие. Не будем забывать про русскоязычные общины в Нарве.

Говорят, что Путин никогда не рискнёт на провокации в стране НАТО. Но список того, что Путин "никогда не сделает" уже бесконечно длинный и пора прекратить об этом говорить. Давайте считать, что он это может сделать и к этому готовиться.

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