Такое мнение высказал известный шахматист, российский оппозиционер Гарри Каспаров в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале. У Путина нет никаких моральных обязательств или никакого уважения к договорам, которые он сам подписывал.
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"Путина начать полномасштабную агрессию против Украины, мне кажется, сдерживает лишь вопрос цены", – отметил Каспаров.
Путин готовится к военной операции
По словам российского оппозиционера, цена для Путина непонятная, потому что Украина – не Грузия, а большая страна, которая точно готова давать отпор.
Однако мне кажется, что концентрация такого количества войск на границе и постоянное нагнетание ситуации свидетельствует о том, что какую-то военную операцию Путин точно имеет в виду. Все будет зависеть от того, насколько он оценит риск, связанный с реакцией Запада.
Каспаров предположил, что Путин будет осторожным, потому что риск для него сейчас очень велик.
Полное интервью с Гарри Каспаровым в программе "Первые лица": смотрите видео
Полномасштабное наступление России: что известно
- О последствиях вероятного нападения Владимира Путина на Украину предупредили в Финляндии. Запад может ответить на такие действия Кремля жесткими экономическими санкциями.
- Американский политик Адам Шифф убежден, что вторжение России в Украину лишь приблизит НАТО к границам государства-агрессора, а это – мощный сдерживающий фактор.
- В Совете нацбезопасности и обороны Украины не видят большой угрозы из-за стягивания российских войск и техники к границам.
- При этом по информации Conflict Intelligence Team, Россия продолжает наращивать войска возле границ с Украиной.