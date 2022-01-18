Таку думку висловив відомий шахіст, російський опозиціонер Гаррі Каспаров у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі. У Путіна немає жодних моральних зобов'язань чи ніякої поваги до договорів, які він сам підписував.
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"Путіна почати повномасштабну агресію проти України, мені здається, стримує лише питання ціни", – зазначив Каспаров.
Путін готується до воєнної операції
За словами російського опозиціонера, ціна для Путіна є незрозумілою, тому що Україна – не Грузія, а велика країна, яка точно готова давати відсіч.
Однак мені здається, що концентрація такої кількості військ на кордоні і постійне нагнітання ситуації свідчить про те, що якусь воєнну операцію Путін точно має на увазі. Усе залежатиме від того, наскільки він оцінить ризик, пов'язаний з реакцією Заходу.
Каспаров припустив, що Путін буде обережним, бо ризик для нього зараз дуже великий.
Повне інтерв'ю з Гаррі Каспаровим у програмі "Перші особи": дивіться відео
Повномасштабний наступ Росії: що відомо
- Про наслідки ймовірного нападу Володимира Путіна на Україну попередили у Фінляндії. Захід може відповісти на такі дії Кремля жорсткими економічними санкціями.
- Американський політик Адам Шифф переконаний, що вторгнення Росії в Україну лише наблизить НАТО до кордонів держави-агресора, а це – потужний стримувальний фактор.
- У Раді нацбезпеки і оборони України не бачать великої загрози через стягування російських військ і техніки до кордонів.
- При цьому за інформацією Conflict Intelligence Team, Росія продовжує нарощувати війська біля кордонів з Україною.