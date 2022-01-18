Таку думку висловив відомий шахіст, російський опозиціонер Гаррі Каспаров у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі. У Путіна немає жодних моральних зобов'язань чи ніякої поваги до договорів, які він сам підписував.

До теми Українцям потрібно менше панікувати, – Цимбалюк про ймовірний наступ Путіна

"Путіна почати повномасштабну агресію проти України, мені здається, стримує лише питання ціни", – зазначив Каспаров.

Путін готується до воєнної операції

За словами російського опозиціонера, ціна для Путіна є незрозумілою, тому що Україна – не Грузія, а велика країна, яка точно готова давати відсіч.

Однак мені здається, що концентрація такої кількості військ на кордоні і постійне нагнітання ситуації свідчить про те, що якусь воєнну операцію Путін точно має на увазі. Усе залежатиме від того, наскільки він оцінить ризик, пов'язаний з реакцією Заходу. Гаррі Каспаров Російський опозиціонер

Каспаров припустив, що Путін буде обережним, бо ризик для нього зараз дуже великий.

Повне інтерв'ю з Гаррі Каспаровим у програмі "Перші особи": дивіться відео

Повномасштабний наступ Росії: що відомо