Про це повідомив голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто. Урядовця попросили прокоментувати перемовини президентів США та України.

До теми Вторгнення в Україну лише наблизить НАТО до кордонів Росії, – розвідка США

Захід відреагує додатковими економічними санкціями

Санкції можуть ввести у відповідь не лише вторгнення в Україну, а й операції активного гібридного впливу. Хаавісто наголосив, що він сподівається, що до найгіршого сценарію не дійде.

Але якщо одна зі сторін почне із застосуванням сили перекроювати карту Європи і втручатися в суверенітет інших держав, то першим кроком у відповідь стануть потужні економічні санкції,

– заявив Хаавісто.

На вимоги Росії щодо НАТО відреагував президент Фінляндії

Зазначимо, що раніше на так звані "договори про безпеки" Росії відреагував президент Фінляндії. Саулі Нійністе наголосив, що певні вимоги Кремля суперечать європейському порядку.

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Загроза вторгнення Росії в Україну: коротко

Восени значно зросла кількість російських військ біля українського кордону. Про це першими повідомили американські ЗМІ.

У ГУР Міноборони припустили, що вторгнення може відбутись у січні – лютому 2022 року.

Ситуацію поблизу кордону обговорили ввечері 2 січня президент США Джо Байден та глава України Володимир Зеленський.

Глава Білого дому запевнив, що західні держави готові на рішучі дії у випадку ескалації.

Дивіться у підсумках року-2021 у WTF – про протистояння Путіна та Байдена: