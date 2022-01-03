Перші підсумки опублікували на сайті Білого дому. У заяві адміністрації Байдена мовиться, що США вкотре підтвердили беззастережну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.

Також цікаво 2022 рік – вирішальний, – Зеленський назвав ключові події для України

Розмова Зеленського й Байдена: підсумки від Білого дому

На сайті Білого дому опублікували коротку інформацію щодо того, як відбувалася розмова президентів України та Сполучених Штатів Америки. У заяві мовиться, що:

Джо Байден підтвердив, що Сполучені Штати зі союзниками та партнерами готові відповісти рішуче, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну.

якщо Росія продовжить вторгнення в Україну. Також глава Білого дому наголосив на відданості США та партнерів принципу "нічого про Україну без України" . І підтвердив прихильність Штатів суверенітету та територіальній цілісності України.

. І підтвердив прихильність Штатів суверенітету та територіальній цілісності України. Окремо Байден нагадав, що є потреба втілювати заходи зміцнення довіри для деескалації ситуації на Донбасі, активно просувати виконання мінських угод на підтримку нормандського формату.

Лідери країн погодилися продовжувати дипломатичні зусилля задля врегулювання конфлікту на Донбасі. Також висловили й підтримку діалогу про стратегічну стабільність у форматі Росія – НАТО за участю ОБСЄ.

Зеленський: Розмова з Байденом довела особливий характер відносин США та України

І дуже коротко про підсумки "першої міжнародної розмови року" із Джо Байденом у твітері висловися Володимир Зеленський.

Перша міжнародна розмова року – із Джо Байденом – доводить особливий характер наших відносин,

– написав президент України.

І додав, що з главою Білого дому він обговорив:

Спільні дії України, США та партнерів зі збереження миру у Європі.

Недопущення подальшої ескалації біля кордонів України.

Реформи та деолігархізацію у нашій країні.

"Цінуємо непохитну підтримку України" з боку США, – так завершив свій твіт Володимир Зеленський.

Доповнюємо новину...