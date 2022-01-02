Очільник країни зазначив, що "ми матимемо ще більше прогресу в трансформації нашої держави".

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Втома – це відчуття, яке залишається найбільш помітним у нашому суспільстві. Жодна людина не може та не повинна терпіти втому довго. Це шлях до вигоряння, зневіри та втрати надії. Тому держава зобов'язана пропонувати рішення, здатні вберегти суспільство від подібних відчуттів. З цієї точки зору 2022 вирішальний для України,

– вказав президент.

Вакцинація проти COVID-19

Володимир Зеленський пояснив, що лише повний курс вакцинації проти коронавірусу для абсолютної більшості людей стане передумовою для того, аби забути про карантинні обмеження.

"Тенденція на 2022 рік, яку вже бачимо серед економічно значущих країн, передбачає, що суспільства, що відстають у вакцинації, відставатимуть і в економічному розвитку", – продовжив він.

Але на сумлінність людей – захистити себе та близьких, зробивши щеплення, – тільки держава не вплине. Тому для власників українських підприємств, лідерів думок, керівників релігійних громад та просто для кожного, хто відповідальний за благополуччя своєї сім'ї, обов'язково пропагувати вакцинацію,

– наголосив глава держави.

Судова реформа в Україні

Український політик зауважив, що дуже важливо також продовжувати курс судової реформи. За його словами, саме вона виявилася найбільш сміливою за останні роки.

Ця реформа – як щеплення, але проти корумпованості та упередженості суддів,

– підкреслив Володимир Зеленський.

"Вже зрозуміло: опір очищенню судів і далі буде божевільним. Від затягування найменших процедур до спроб зламати реформу через Конституційний суд. Дуже важливо, щоб суспільство сказало своє слово, якщо і для цього прийде час", – пояснив президент України.

Інфраструктурна реформа

Глава держави також розповів про інфраструктурну реформу. На думку Володимира Зеленського, це "найбільш масштабне за останні 50 років оновлення всієї нашої країни".

Ми не тільки продовжимо цю реформу, а й розширимо – зокрема, на Укрзалізницю. Щоправда, довготривалий економічний ефект трансформація держави дасть лише тоді, коли її закріпить результат судової реформи,

– пояснив він.

Більше прогресу в трансформації держави

Президент додав, що у 2022 році Україна матиме більше прогресу, зокрема:

зміцнення фінансового сектору, Національного банку, антикорупційних інституцій;

запуск другого рівня пенсійної системи та справжнього фондового ринку;

Триватиме антибюрократична реформа, пряму користь від якої мають вже понад 10 мільйонів українців, користуючись Дією. Думаю, за кілька років громадяни зможуть контактувати з державою без бюрократії – це безпрецедентно для України та більшості інших країн,

– підсумував політик.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський наголосив, що перелічені напрями "демонструють головну мету – невідворотність змін. Щоб українцям завжди було чим відповісти на будь-який удар – внутрішній чи зовнішній. Від успіхів 2022 року залежить подальше життя України.