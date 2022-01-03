Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Чиновника попросили прокомментировать переговоры президентов США и Украины.

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Запад отреагирует дополнительными экономическими санкциями

Санкции могут ввести в ответ не только на вторжение в Украину, но и операции активного гибридного влияния. Хаависто подчеркнул, что он надеется, что до худшего сценария не дойдет.

Но если одна из сторон начнет с применением силы перекраивать карту Европы и вмешиваться в суверенитет других государств, то первым шагом в ответ станут мощные экономические санкции,

– заявил Хаависто.

На требования России относительно НАТО отреагировал президент Финляндии

Отметим, что ранее на так называемые "договоры о безопасности" России отреагировал президент Финляндии. Саули Ниинисте подчеркнул, что определенные требования Кремля противоречат европейскому порядку.

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Угроза вторжения России в Украину: кратко

Осенью значительно выросло количество российских войск возле украинской границы. Об этом первыми сообщили американские СМИ.

В ГУР Минобороны предположили, что вторжение может состояться в январе – феврале 2022 года.

Ситуацию возле границы обсудили вечером 2 января президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский.

Глава Белого дома заверил, что западные государства готовы на решительные действия в случае эскалации.

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