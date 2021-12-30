Росія стягнула до українських кордонів зенітні ракетні комплекси. Крім того, Кремль намагається блокувати поширення інформацію про пересування своїх військ.

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Супутникові дані

Однак супутникові дані демонструють збільшення військ Росії неподалік українського кордону. Зокрема у Брянській, Курській та Костромській областях.



Порівняння кількості військової техніки біля українських кордонів / Фото Maxar

Також серед бойової техніки з'являються зенітно-ракетні комплекси "Бук", самохідні артилерійські установки та танки.

Росія до повномасштабного вторгнення не готова

За даними групи незалежних розслідувачів військових конфліктів, переговори президента США Джо Байдена з очільником Кремля Володимиром Путіним та майбутній саміт Росія – НАТО ніяк не вплинув на агресивні плани Москви. Вона продовжує перекидати свої війська ближче до північно-східного кордону України.

Водночас розслідувачі відзначають, що Росія не готова до нападу на Україну. Це пояснюють відсутністю великої кількості десантних частин, які б у разі повномасштабної агресії могли б відіграти одну з ключових ролей.

Також в центру розслідувань Conflict Intelligence Team висловили гіпотезу про те, що військовими, яких перекинули під кордон з Україною можуть бути солдатами-строковиками.

В оціночну кількість російських військових, напевне, входять призовники, які несуть строкову службу поблизу українських кордонів, але навряд чи можуть бути задіяні в операції на території України,

– йдеться в заяві розслідувачів.

Крім того, кількість російських військ, яка зараз зосереджена біля кордону з Україною, менша за кількість військових Збройних Сил України та Нацгвардії. На території Росії поки що не бачать ознак масової мобілізації.

Загроза повномасштабного російського вторгнення: головне

Про можливість повномасштабного вторгнення Росії до України у західних ЗМІ говорять ще від жовтня 2021 року. Напад Кремля нібито може відбутися уже на початку 2022 року. Цю інформацію підтвердили і в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Через загрозу вторгнення міжнародні партнери України, зокрема ЄС і НАТО пригрозили Росії серйозними наслідками у випадку вторгнення. Однак в Альянсі вже зазначили, що принцип колективної оборони на Україну не поширюється, оскільки ми не є частиною НАТО.

Загроза вторгнення до України була однією з тем розмови президентів США і Росії – Джо Байдена і Володимира Путіна. Американський лідер пригрозив наслідками очільнику Кремля.

За інформацією секретаря РНБО Олексія Данілова, біля кордонів України не прослідковують суттєвого зростання кількості російських військових, тому він вважає вторгнення малоймовірним.

На фоні загрози вторгнення, Росія фактично поставила ультиматум США і НАТО та оприлюднила перелік "гарантій безпеки", серед яких заборона Україні стати членом Альянсу. Переговори щодо ультиматуму Кремля мають відбутися у січні 2022 року.

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