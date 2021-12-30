Росія стягнула до українських кордонів зенітні ракетні комплекси. Крім того, Кремль намагається блокувати поширення інформацію про пересування своїх військ.
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Супутникові дані
Однак супутникові дані демонструють збільшення військ Росії неподалік українського кордону. Зокрема у Брянській, Курській та Костромській областях.
Порівняння кількості військової техніки біля українських кордонів / Фото Maxar
Також серед бойової техніки з'являються зенітно-ракетні комплекси "Бук", самохідні артилерійські установки та танки.
Росія до повномасштабного вторгнення не готова
За даними групи незалежних розслідувачів військових конфліктів, переговори президента США Джо Байдена з очільником Кремля Володимиром Путіним та майбутній саміт Росія – НАТО ніяк не вплинув на агресивні плани Москви. Вона продовжує перекидати свої війська ближче до північно-східного кордону України.
Водночас розслідувачі відзначають, що Росія не готова до нападу на Україну. Це пояснюють відсутністю великої кількості десантних частин, які б у разі повномасштабної агресії могли б відіграти одну з ключових ролей.
Також в центру розслідувань Conflict Intelligence Team висловили гіпотезу про те, що військовими, яких перекинули під кордон з Україною можуть бути солдатами-строковиками.
В оціночну кількість російських військових, напевне, входять призовники, які несуть строкову службу поблизу українських кордонів, але навряд чи можуть бути задіяні в операції на території України,
– йдеться в заяві розслідувачів.
Крім того, кількість російських військ, яка зараз зосереджена біля кордону з Україною, менша за кількість військових Збройних Сил України та Нацгвардії. На території Росії поки що не бачать ознак масової мобілізації.
Загроза повномасштабного російського вторгнення: головне
- Про можливість повномасштабного вторгнення Росії до України у західних ЗМІ говорять ще від жовтня 2021 року. Напад Кремля нібито може відбутися уже на початку 2022 року. Цю інформацію підтвердили і в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
- Через загрозу вторгнення міжнародні партнери України, зокрема ЄС і НАТО пригрозили Росії серйозними наслідками у випадку вторгнення. Однак в Альянсі вже зазначили, що принцип колективної оборони на Україну не поширюється, оскільки ми не є частиною НАТО.
- Загроза вторгнення до України була однією з тем розмови президентів США і Росії – Джо Байдена і Володимира Путіна. Американський лідер пригрозив наслідками очільнику Кремля.
- За інформацією секретаря РНБО Олексія Данілова, біля кордонів України не прослідковують суттєвого зростання кількості російських військових, тому він вважає вторгнення малоймовірним.
- На фоні загрози вторгнення, Росія фактично поставила ультиматум США і НАТО та оприлюднила перелік "гарантій безпеки", серед яких заборона Україні стати членом Альянсу. Переговори щодо ультиматуму Кремля мають відбутися у січні 2022 року.
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